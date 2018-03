Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi mali ve idari açıdan ibra edildi!

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.



Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mali genel kurulda, 22 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu.



Hesap döneminin 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerini kapsaması nedeniyle Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri mali genel kurula konu oldu. Eski başkan Özbek ve yönetiminin hem mali hem de idari yönden ibrası, ayrı ayrı oy çokluğuyla üyeler tarafından kabul edildi.



Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı.



Oylama sonrası kürsüye gelen Dursun Özbek, üyelere teşekkür etti.

KAVGA ÇIKTI, GENEL KURULA 5 DAKİKA ARA VERİLDİ

Galatasaray olağan mali genel kurulunda tartışma çıktı. Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu'nun konuşması sırasında kendisine cevap hakkı doğan Ali Öğüdücü söz almak istedi. Ali Öğüdücü konuşması sırasında stokların eritildiğini söylediğinde biri kadın iki üye 'yalan söylüyorsun' diyerek kürsüye doğru bağırdı. Öğüdücü, "Siz de burada konuşabilirsiniz" diye cevap verdi. Öğüdücü konuşması bittikten sonra bağıran kişilerin tarafına gittiğinde Öğüdücü kürsüdeyken bağıran şahıslardan erkek olanı Ali Öğüdücü'ye yumruk savurdu. Daha sonra birkaç dakikalığına ortalık karıştı ve kurula 5 dakikalığına ara verildi.



DİVAN BAŞKANI METİN ASLAN

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına, yapılan oylama sonucunda Metin Aslan seçildi. Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.



Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, 31 Aralık 2017 mali yıl sonu itibarıyla görevde bulunan eski başkan Dursun Özbek yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Denetim kurulunun da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak, son olarak da kulüp ile iştiraklerinin 2018 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.



MUSTAFA CENGİZ: "YAPAMAZSAM İSTİFA EDERİM"

İlk olarak Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA futbolla yatıp, futbolla kalkan Galatasaray'ı cezalandırmayacaktır. UEFA'ya şunları söyledik; Biz 2 yılda Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, 3. yılda artıya çıkarma ve 4. yılda kanatlandırma sözü verdik. Bunu yapamazsam istifa edeceğim" dedi.



"TARİHİ BİR MALİ GENEL KURULDAYIZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, dernekler tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurulunun açılış konuşmasını yapan Mustafa Cengiz, "Burada önemli, tarihi bir mali genel kuruldayız. Belki dernekler tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Faaliyet raporunu, denetleme raporunu yapan eski yönetim, bunu sunan ise yeni yönetim olacak" dedi.



Raporlarda yönetim olarak kendilerinin sadece notları bulunduğunu aktaran Cengiz, "Kavgadan çekindiğimizden değil, hukuki kavga istemediğimizden, eski yönetimin verdiği her raporu inceleyip yayımlayacağımızı söyledik ve yaptık. Bizim hiçbir endişemiz yok. İki rapor olduğu için, kendi aramızda tartışmalar çıkabilir. Benim başkan olarak sizden ricam, Galatasaray'ın asaletine, vakarına yakışır hitaplarda bulunmamız" diye konuştu.



"291 MİLYON LİRA NAKİT AKIŞI SAĞLADIK"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 24 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mazbatalarını almalarının ardından geçen 2 aylık sürede önemli bir nakit girdisi sağlamayı başardıklarını dile getirdi. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerine dikkati çeken Cengiz, "Yönetim olarak 2 aylık süreçte 291,53 milyon lira nakit akışı sağladık. Sermaye artışı başvurumuzdan 146,92 milyon lira geldi. Futbolcu kira ve satışlarından 72,34 milyon lira geldi ve büyük bölümü Badou Ndiaye'den sağlandı. Yayın haklarından 19,5 milyon lira, VIP-loca satışlarından da 9,11 milyon lira nakit girişi sağlandı. Bu kalemde toplam gelir 21 milyon liraya kadar da ulaşacak" değerlendirmesinde bulundu.



Bu süreçte 287,2 milyon lira da nakit çıkışı olduğunu anlatan başkan Cengiz, "Bu rakamı ödeme yaptık. Vergi ve SGK kaleminde 35,59 milyon lira, gecikmiş futbolcu ödemelerinde 95,97 milyon lira, diğer kulüplere geciken bonservis ile kira ödemeleri için 49,91 milyon lira çıkış oldu. Dün tüm futbolcularla tek tek oturup, 'temiz kağıdı' aldık. Fiili ödeme ile yaptık bunu" ifadelerini kullandı.



"KREDİ BORÇLARI DÜŞTÜ"

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın kredi borçlarını aşağı çektiklerini bildirdi. Göreve geldiklerinde 263 milyon lira olan kredi borçlarının 245,4 milyon liraya gerilediğini anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Kredi borçları düştü. Factoring firmalarına olan 34,1 milyon lira borç ödendi, halen de 22,9 milyon lira kaldı. Ayrıca 35,1 milyon lira kredi geri ödemesi yaptık. Biz 17 factoring firmasına borç ödedik. Nasıl bir duruma düşmüşüz ki yüksek faizle kredi alıyoruz bunlardan. Keşke alınmasaydı. Tanrı bizi bir daha factoring firmalarının eline düşürmesin. İnşallah hepsini temizleyeceğiz" açıklamasında bulundu.



"GALATASARAY GÜCÜNÜN YARISINI ORTAYA DÖKSE, ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ"

Mağazacılık, Yellow Friday... Müthiş bir şey. Stoklarımız çok yüksek. 23 milyona yakın stokumuz görünüyor. Bunun eritilmesi için bir start verdik. Müthiş bir aksiyon aldık taraftardan. Asla bizimle ilgili değil. Yüzde 72'lik satış artış oranı yaşandı. 2017'de toplam satış 13.1 milyon TL, 2018'de 22.5 milyon TL. Gomis'in imza gününde buz gibi havada kilometre kuyruk oldu. Bu ruhu her yerde göremezsiniz. Bu bir tek Kurtuluş Savaşı'nda oldu. O ruh, bizim lisemizde mezun verdirtmeyen o ruh, sanki sportif alanda canlanır gibi oldu. Gomis olayını görseydiniz şaşırırdınız. Binlerce taraftara tek tek imza dağıttı. 6 milyon TL'lik satış yapılmış 2 günde Yellow Friday'de. Taraftarın harcamasının namusu bende, ben de onu korurum, asla da izin vermem. Dürüst davranmaya çalışırım, dürüstüm demek ayıp. Satışlarda yüzde 72 artış var. Ortalama yüzde 65 satış artışı var. Bu bir gerçek, laf değil. Galatasaray'ın gücü bu. Bu Galatasaray'ın bana göre yüzde 10'luk gücü. Galatasaray'ın gücünün yarısını ortaya dökse kimse karşısında duramaz. Diğer kulüplerde de öyle. Ne Barcelona, ne Real Madrid, ne Manchester United... Hiçbiri deplasman tribününü dolduramıyor. Biz sadece futbolda değil, diğer branşlarda da dolduruyoruz. UEFA'ya da bunu anlattık.



"BÖYLE BİR TARAFTAR DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

Statta antrenman olayını Fatih Terim düşündü. Brezilya'da benzeri olmuş, 30 bin ama kaydı yok. Turnikeden geçen 27 bin, 3 bin de öyle var. 30 bin taraftar. Saatlerce takımlarını desteklediler. Böyle bir taraftar dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunu parayla yapamazsınız, kumanyayla yapamazsınız, bedava otobüsle yapamazsınız. Galatasaray böyle bir güç. 19 bin kişi de aynı gün store'u ziyaret etti. Bana devamlı proje soruyorlar. Aslında proje biziz, sizsiniz, kendimiziz. Günde en az 500 sayfa okumam gerekiyor. Galatasaray'ın anını yakalamak için. Gerek Ankara'da gerek İstanbul'da birçok ziyarette bulunduk. 6 bakanımızı, 6 belediye başkanımızı ziyaret ettik. Tamamı Galatasaray'ı doğrudan ilgilendiren konularla ilgilidir, beni değil, Galatasaray'ı.



"ADNAN POLAT BAŞKANIN ARAMIZA KATILMASINI İSTİYORUM"

Başkan Cengiz, 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemesi sonrası sarı-kırmızılı camia ile kırgınlık yaşayan eski başkanlardan Adnan Polat'ın yeniden aralarına katılmasını istediğini vurguladı. Kulübün eski başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Adnan Polat ile bir araya gelmek için izin istediğini anlatan Cengiz, "Gittim görüştüm. Bir kırgınlık vardı. 'İade-i itibar istemiyorum' dedi. Konu Yargıtay'a taşındı ve oy birliği ile o ibrasızlığı iptal etti. Biz burada hukuken zaten yeni bir oylama yapamayız. Bu küslük son bulsun. Biz Adnan başkanımızın ve yönetiminin yaptıklarını unutamayız. Bu kırgınlığın bitmesini istiyorum. Adnan Polat başkanımızın aramıza katılmasını istiyorum. Birleştikçe büyür, ayrıştıkça parçalanırız" şeklinde görüş belirtti.



"UEFA, GALATASARAY VE TÜRKİYE'Yİ KAZANMAK İSTİYOR"



Konuşmasında UEFA yetkilileri ile yapılan görüşmelere de değinen başkan Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı: "UEFA bizi izliyor. İki kez buluştuk ve ciddi sunumlar yaptık. UEFA, Galatasaray ve Türkiye'yi kazanmak istiyor. Büyüklüğümüzün bilincinde. Galatasaraysız bir organizasyon düşünmüyorlar ama bizim hatalarımız da ortada. Sanırım UEFA, futbolla yatıp futbolla kalkan bir ulusu cezalandırmayacaktır. Umarım öyle olur. UEFA'ya vaatlerde bulunduk. Sıkı bir mali politika izleyeceğiz. İnan edin, her noktada bunu realize edeceğiz. İki yılın sonunda biz Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, üçüncü yılda artıya geçme, dördüncü yılda ise kanatlanma sözü verdik. Yapamazsam istifa ederim. Yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz."

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY'IN AYAĞINA KURŞUN SIKMAM



Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübe sağladığı kasa kolaylığı dolayısıyla aldığı temlikler hakkında "Temlikleri elbette bırakacağım. Ne Galatasaray'ın ayağına kurşun sıkarım ne de köstek olurum" dedi.



Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuştu. Görevde bulundukları 2,5 yıllık süredeki çalışmaları hakkında bilgi veren Özbek, son günlerde kendisini karalamaya yönelik dedikodular yapıldığını savunarak, şunları kaydetti:



"Yönetim kurulu başkanı olduğum çok ortaklı bir şirketin Galatasaray'a yaptığı kasa kolaylığı her taraftan çekiştirildi. Bu miktar 91 milyon lira. Bu şirket sadece bizim dönemimizde kasa kolaylığı yapmadı. Ben Galatasaray'da yetiştim ve servetimi yaptım. Benim bu yaptığımı her Galatasaraylının yapacağına inanıyorum. Bu kasa kolaylığı çok tartışıldı. Yaptığımız kasa kolaylığına kurumlar vergisi çerçevesinde faiz faturası kesiyoruz ama arkasından da bağışı gönderiyoruz. Bunu, Galatasaray'dan para kazanma yöntemi şeklinde yansıttılar. Yasa gereği olan bir hususu istemeden de açıklamak zorunda kalıyorum. Kasa kolaylığı için kesilen faiz faturalarının bağış makbuzuna dönüşmesi de yasa gereği."



"KASA KOLAYLIĞINI GALATASARAY AŞKIMIZ İÇİN YAPTIK"



Dursun Özbek, hiçbir zaman Galatasaray üzerinden menfaat sağlamayı aklından geçirmediğini dile getirerek, "Yaptığımız kasa kolaylığını Galatasaray aşkımıza bağlı olarak yapıyoruz. Hiçbir zaman bundan bir kazanç sağlamayı düşünmedim. Çocuklarıma, eşime ve kardeşime de vasiyet ediyorum. Galatasaray için yapabileceğiniz her şeyi yapın, bu konuda bir kuruş kazanç içine girmeyin." diye konuştu.



"BAŞKANDAN KONUŞMA TALEP ETTİM, O BANA İHTARNAME GÖNDERDİ"



Görevi sona ererken alacağıyla ilgili temlikler aldığını aktaran Özbek, "Temlikler aldım da ne oldu, senetlerin vadesi geçti, ne yaptım. Hiçbir şey. Seçildiği gün başkana, alacağım olduğunu ve bununla ilgili temlik aldığımı söyledim. Çözümü konusunda uygun bir zamanda konuşma talep ettim. O günden beri böyle bir konuşma olmadı. Bunun yerine noterden ihtarname gönderildi. Bizde bu olmaması gerekiyor. Galatasaray Kulübü, noter vasıtasıyla bir başkana ihtar göndermez. Başkanı davet eder, bunun nasıl çözüleceğini görüşür" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'DAN HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUM"



Galatasaray Kulübüne destek amacıyla hareket ettiğini belirten Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu temlikleri elbette bırakacağım. Ne Galatasaray'ın ayağına kurşun sıkarım ne de köstek olurum. Şahsımın ve şirketimin yaptığı kolaylıklar bu kadar değil. Zaman zaman 300 milyon seviyesine çıkmış kefaletlerimiz var. Bugün itibarıyla 150 milyon lira şahsi kefaletim var. Galatasaray'dan hiçbir şey istemiyorum. Ben Galatasaray'ın adamıyım, kefiliyim. Dolayısıyla temlikler konusunun çok fazla tartışılmaması gerekiyor. Ben temlikleri her an bırakmaya hazırım. Yeter ki bugünkü yönetim, kulüp lehine verilmiş teminatların, kefaletlerin terkini yapsın. Temliklerin kaldırılması için her zaman yönetimle konuşmaya hazırım. Süreleri içinde bu ödemelerin nasıl yapılacağını anlatsınlar. Kimsenin boğazını sıkmıyoruz. Noter vasıtasıyla gönderilen ihtarnameler bunun çözümü olmaz."

GALATASARAY'IN BORCU AÇIKLANDI

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan 2018 yıllı olağan mali genel kurulunda üyelere dağıtılan raporlarda, gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler yer aldı.



Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira, alacakların ise 1 milyar 719 milyon 616 bin 165 olduğu belirtildi. Borç alacak farkının 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 lira olduğu aktarıldı. Galatasaray Kulübü'nün 31 Aralık 2016 itibarıyla borç alacak farkı, 1 milyar 189 milyon 211 bin 671 lira olarak gerçekleşmişti.

