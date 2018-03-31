Galatasaray mali genel kurulu düzenleniyor

Galatasaray'da tarihi olağan mali genel kurulu düzenleniyor. Bugünkü mali genel kurulda Mustafa Cengiz yönetimi ile Dursun Özbek yinetimi yine, hesaplar üzerine karşı karşıya gelecek. Dursun Özbek ve ekibi, ibra için oylanacak. Genel kurulun kapalı oturum şeklinde yapılması yönünde verilen önerge ise reddedildi.



DİVAN BAŞKANI METİN ASLAN

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına, yapılan oylama sonucunda Metin Aslan seçildi. Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.



Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, 31 Aralık 2017 mali yıl sonu itibarıyla görevde bulunan eski başkan Dursun Özbek yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Denetim kurulunun da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak, son olarak da kulüp ile iştiraklerinin 2018 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.



MUSTAFA CENGİZ: "YAPAMAZSAM İSTİFA EDERİM"

İlk olarak Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA futbolla yatıp, futbolla kalkan Galatasaray'ı cezalandırmayacaktır. UEFA'ya şunları söyledik; Biz 2 yılda Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, 3. yılda artıya çıkarma ve 4. yılda kanatlandırma sözü verdik. Bunu yapamazsam istifa edeceğim" dedi.



"TARİHİ BİR MALİ GENEL KURULDAYIZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, dernekler tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurulunun açılış konuşmasını yapan Mustafa Cengiz, "Burada önemli, tarihi bir mali genel kuruldayız. Belki dernekler tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Faaliyet raporunu, denetleme raporunu yapan eski yönetim, bunu sunan ise yeni yönetim olacak" dedi.



Raporlarda yönetim olarak kendilerinin sadece notları bulunduğunu aktaran Cengiz, "Kavgadan çekindiğimizden değil, hukuki kavga istemediğimizden, eski yönetimin verdiği her raporu inceleyip yayımlayacağımızı söyledik ve yaptık. Bizim hiçbir endişemiz yok. İki rapor olduğu için, kendi aramızda tartışmalar çıkabilir. Benim başkan olarak sizden ricam, Galatasaray'ın asaletine, vakarına yakışır hitaplarda bulunmamız" diye konuştu.



"291 MİLYON LİRA NAKİT AKIŞI SAĞLADIK"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 24 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mazbatalarını almalarının ardından geçen 2 aylık sürede önemli bir nakit girdisi sağlamayı başardıklarını dile getirdi. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerine dikkati çeken Cengiz, "Yönetim olarak 2 aylık süreçte 291,53 milyon lira nakit akışı sağladık. Sermaye artışı başvurumuzdan 146,92 milyon lira geldi. Futbolcu kira ve satışlarından 72,34 milyon lira geldi ve büyük bölümü Badou Ndiaye'den sağlandı. Yayın haklarından 19,5 milyon lira, VIP-loca satışlarından da 9,11 milyon lira nakit girişi sağlandı. Bu kalemde toplam gelir 21 milyon liraya kadar da ulaşacak" değerlendirmesinde bulundu.



Bu süreçte 287,2 milyon lira da nakit çıkışı olduğunu anlatan başkan Cengiz, "Bu rakamı ödeme yaptık. Vergi ve SGK kaleminde 35,59 milyon lira, gecikmiş futbolcu ödemelerinde 95,97 milyon lira, diğer kulüplere geciken bonservis ile kira ödemeleri için 49,91 milyon lira çıkış oldu. Dün tüm futbolcularla tek tek oturup, 'temiz kağıdı' aldık. Fiili ödeme ile yaptık bunu" ifadelerini kullandı.



"KREDİ BORÇLARI DÜŞTÜ"

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın kredi borçlarını aşağı çektiklerini bildirdi. Göreve geldiklerinde 263 milyon lira olan kredi borçlarının 245,4 milyon liraya gerilediğini anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Kredi borçları düştü. Factoring firmalarına olan 34,1 milyon lira borç ödendi, halen de 22,9 milyon lira kaldı. Ayrıca 35,1 milyon lira kredi geri ödemesi yaptık. Biz 17 factoring firmasına borç ödedik. Nasıl bir duruma düşmüşüz ki yüksek faizle kredi alıyoruz bunlardan. Keşke alınmasaydı. Tanrı bizi bir daha factoring firmalarının eline düşürmesin. İnşallah hepsini temizleyeceğiz" açıklamasında bulundu.



"GALATASARAY GÜCÜNÜN YARISINI ORTAYA DÖKSE, ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ"

Mağazacılık, Yellow Friday... Müthiş bir şey. Stoklarımız çok yüksek. 23 milyona yakın stokumuz görünüyor. Bunun eritilmesi için bir start verdik. Müthiş bir aksiyon aldık taraftardan. Asla bizimle ilgili değil. Yüzde 72'lik satış artış oranı yaşandı. 2017'de toplam satış 13.1 milyon TL, 2018'de 22.5 milyon TL. Gomis'in imza gününde buz gibi havada kilometre kuyruk oldu. Bu ruhu her yerde göremezsiniz. Bu bir tek Kurtuluş Savaşı'nda oldu. O ruh, bizim lisemizde mezun verdirtmeyen o ruh, sanki sportif alanda canlanır gibi oldu. Gomis olayını görseydiniz şaşırırdınız. Binlerce taraftara tek tek imza dağıttı. 6 milyon TL'lik satış yapılmış 2 günde Yellow Friday'de. Taraftarın harcamasının namusu bende, ben de onu korurum, asla da izin vermem. Dürüst davranmaya çalışırım, dürüstüm demek ayıp. Satışlarda yüzde 72 artış var. Ortalama yüzde 65 satış artışı var. Bu bir gerçek, laf değil. Galatasaray'ın gücü bu. Bu Galatasaray'ın bana göre yüzde 10'luk gücü. Galatasaray'ın gücünün yarısını ortaya dökse kimse karşısında duramaz. Diğer kulüplerde de öyle. Ne Barcelona, ne Real Madrid, ne Manchester United... Hiçbiri deplasman tribününü dolduramıyor. Biz sadece futbolda değil, diğer branşlarda da dolduruyoruz. UEFA'ya da bunu anlattık.



"BÖYLE BİR TARAFTAR DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

Statta antrenman olayını Fatih Terim düşündü. Brezilya'da benzeri olmuş, 30 bin ama kaydı yok. Turnikeden geçen 27 bin, 3 bin de öyle var. 30 bin taraftar. Saatlerce takımlarını desteklediler. Böyle bir taraftar dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunu parayla yapamazsınız, kumanyayla yapamazsınız, bedava otobüsle yapamazsınız. Galatasaray böyle bir güç. 19 bin kişi de aynı gün store'u ziyaret etti. Bana devamlı proje soruyorlar. Aslında proje biziz, sizsiniz, kendimiziz. Günde en az 500 sayfa okumam gerekiyor. Galatasaray'ın anını yakalamak için. Gerek Ankara'da gerek İstanbul'da birçok ziyarette bulunduk. 6 bakanımızı, 6 belediye başkanımızı ziyaret ettik. Tamamı Galatasaray'ı doğrudan ilgilendiren konularla ilgilidir, beni değil, Galatasaray'ı.



"ADNAN POLAT BAŞKANIN ARAMIZA KATILMASINI İSTİYORUM"

Başkan Cengiz, 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemesi sonrası sarı-kırmızılı camia ile kırgınlık yaşayan eski başkanlardan Adnan Polat'ın yeniden aralarına katılmasını istediğini vurguladı. Kulübün eski başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Adnan Polat ile bir araya gelmek için izin istediğini anlatan Cengiz, "Gittim görüştüm. Bir kırgınlık vardı. 'İade-i itibar istemiyorum' dedi. Konu Yargıtay'a taşındı ve oy birliği ile o ibrasızlığı iptal etti. Biz burada hukuken zaten yeni bir oylama yapamayız. Bu küslük son bulsun. Biz Adnan başkanımızın ve yönetiminin yaptıklarını unutamayız. Bu kırgınlığın bitmesini istiyorum. Adnan Polat başkanımızın aramıza katılmasını istiyorum. Birleştikçe büyür, ayrıştıkça parçalanırız" şeklinde görüş belirtti.



"UEFA, GALATASARAY VE TÜRKİYE'Yİ KAZANMAK İSTİYOR"

Konuşmasında UEFA yetkilileri ile yapılan görüşmelere de değinen başkan Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı: "UEFA bizi izliyor. İki kez buluştuk ve ciddi sunumlar yaptık. UEFA, Galatasaray ve Türkiye'yi kazanmak istiyor. Büyüklüğümüzün bilincinde. Galatasaraysız bir organizasyon düşünmüyorlar ama bizim hatalarımız da ortada. Sanırım UEFA, futbolla yatıp futbolla kalkan bir ulusu cezalandırmayacaktır. Umarım öyle olur. UEFA'ya vaatlerde bulunduk. Sıkı bir mali politika izleyeceğiz. İnan edin, her noktada bunu realize edeceğiz. İki yılın sonunda biz Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, üçüncü yılda artıya geçme, dördüncü yılda ise kanatlanma sözü verdik. Yapamazsam istifa ederim. Yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz."

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY'IN AYAĞINA SIKMAM, TEMLİKLERDEN VAZGEÇECEĞİM

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Dursun Özbek'in mali genel kurulda yaptığı açıklamalar salonda büyük alkış aldı. Salondaki üyelerin yarattığı atmosfere bakılırsa, genel kurula katılan 1181 kulüp üyesinin büyük bir çoğunluğunun Dursun Özbek'in raporunu ikna edici bulduğu görüldü. Akşam saatlerinde yapılacak oylamada Özbek'in mali ve idari açıdan ibra edilmesi bekleniyor.



İşte Dursun Özbek'in sözleri: "Canımı sıkan şahsıma ait bazı söylentiler var. Yönettiğim bir şirket Galatasaray'a 91 milyon TL kasa kolaylığı yaptı. Benim dönemimde mi yapıldı, hayır Aysal döneminde yapıldı. Ben o zaman ne başkandım, ne de yönetim kurulu üyesi. Ben Galatasaray ile var oldum ve bu hale geldim, Galatasaray sayesinde servet sahibi oldum. Ne Galatasaray'ın ayağına sıkarım, ne de Galatasaray'a köstek olurum. Tabii ki temliklerden vazgeçeceğim. Temliklerin kaldırılması için her zaman Galatasaray yönetimi ile görüşmeye hazırım. Bize temliklerin ödeme planını anlatsınlar.



"GALATASARAY'DAN KASAMIZA 5 KURUŞ PARA GİRMEZ"

Noter vasıtasıyla gönderilen ihtarlar bize yakışmaz. Galatasaray başkanlığı yapmış birisine böyle bir şeyin yapılması Galatasaray'a yakışmaz. Geçmişte kasa kolaylığı yapan başkanlarımız bu şekilde tartışıldı mı? Galatasaray'a hizmetin sınırı yok. Paranız varsa kasa kolaylığı yapabilirsiniz. Biz Galatasaray'a olan kasa kolaylığını Galatasaray'da gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle yapıyoruz. Eşim ve kardeşim de burada. Onlara vasiyet ettim. Galatasaray'a yapabildiğinizi yapın, Galatasaray'dan kasamıza 5 kuruş para girmez. Her zaman Galatasaray için çalışan, her zaman Galatasaray için her şeyini veren birisi olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray."

GALATASARAY'IN BORCU AÇIKLANDI

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan 2018 yıllı olağan mali genel kurulunda üyelere dağıtılan raporlarda, gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler yer aldı.



Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira, alacakların ise 1 milyar 719 milyon 616 bin 165 olduğu belirtildi. Borç alacak farkının 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 lira olduğu aktarıldı. Galatasaray Kulübü'nün 31 Aralık 2016 itibarıyla borç alacak farkı, 1 milyar 189 milyon 211 bin 671 lira olarak gerçekleşmişti.