Mustafa Cengiz: 'Garry Rodrigues'e teklif var'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu ve çarpıcı sözler kullandı...



İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;



''DURSUN BAŞKAN VE BEN HAZIR DEĞİLDİK''

Başkanlık seçiminde Dursun Özbek kaybetmeye hazır değildi, ben de kazanmaya hazır değildim ilk başlarda. Seçildikten sonra sarı kravatımı çıkardım sarı kırmızı kravatımı taktım. Ben sarı ve kırmızının başkanıyım. Ben, birçok oyu tepki oyu olarak aldım. Beni magazinsel olarak çok tanıyan yoktur. Sarıkamış veya Keşan'daki normal bir Galatasaraylı beni tanımıyordu. Ben, seçim için %60 hazırdım. Şu an bile hazır değilim.



''KİMSENİN GALATASARAY'DA BORCU KALMAZ''



Eski yönetimde kaybetmeye hazır değildi sanırım. Böyle diyorum çünkü o kadar sorun ertelenmiş ki... Yönetimimiz inan edin tapu kadastro memurları gibi çalışıyor. Keşke teminat ve rehineler olmasaydı. Hiç kimsenin Galatasaray'da parası kalmaz. Ama Dursun başkanın, ama bir menajerin, ama bir futbolcunun. Bununla ilgili telaş gösterip düğümler atmanın gereği yok.



''LİSELİ-LİSESİZ KAVGASI OLMASIN''



Mali Genel Kurul hakkında tek bir şey söylemedim. Kayınvalidem bir haftadır bizde kalıyormuş, haberim yok. Daha bu sabah öğrendim. Şaka etmiyorum. Biz kurucu lisemizi inkar etmiyoruz. Lisemize saygımız sonsuzdur. Aslını inkar eden haramzadedir. Ancak bu liseli - lisesiz kavgasına bir son vermek istiyoruz. Beni en çok destekleyen kesim liselilerdi ve ben liseli değilim. Şartlar olursa yeniden başkan adayı olurum dedim ama hiçbir çalışmam yok şu an. Şu an zaten kafamızı kaldıracak zamanımız yok. Seçim için sıfır çalışmamız var.



''UEFA İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞME''



UEFA ile görüşmemizde yaptığımız sunumu anlatıyorduk. 10. dakikada bir delege, sizin bu mali anlattıklarınızı sizden önceki yönetim de anlattı dedi. 3 yıl için 130 milyona yakın zarar etmişiz. Adamların verdiği kota yıllık 30 milyon Euro. Onların verdiği tahamütü 100 milyon Euro aşmışız. Buraya gelip toparlayacağız diyorsunuz ama daha çok borcunuz atıyor dediler. Biz de mali olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok, olası en kötü duruma göre sunum yapacağız dedik. Komite çok mutlu oldu yaptığımız sunumdan. 4 yıllık bir proje halinde sunum yaptık. Yarın ben burada olurum veya olmam ama Galatasaray'ın doğru yerde olması gerekir. Galatasaray'ın böyle bir şekilde UEFA ile görüşmemesi gerekir.



''TÜRK TAKIMLARINI ŞAMPİYONALARDA GÖRMEK İSTİYORLAR''



UEFA, Türkiye'deki takımlarını şampiyonlarda görmek istiyor. Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu biliyorlar. Halkımızın tek teselli yeri futbol oluyor. Galatasaray'ı bu durumdan 2 yıl içerisinde kurtaracağımıza inanıyoruz. Ama tüm Türk takımların bu konu hakkında hassas olmasını istiyorum. Hatalarımızın da farkındalar. Umarım en az ceza ile Türk futbolu yoluna devam eder.



''GARRY RODRIGUES'E TEKLİF VAR''



Garry Rodriges'e teklif var evet. Galatasaray camiasını tatmin etmeyen bir değer bulmadan satmayız. West Ham'da oynayan sağ bekin fiyatına bakın. Tamamen atıyorum. 30 milyon Euro. Kimse tanımıyor adamı ama. Bence Cenk Tosun ucuza gitti.



''NAGATOMO İÇİN JAPONYA'DAN MEKTUP GELDİ''



Nagatomo, inan edin tam bir barış elçisi oldu. Japon büyükelçisi dedi ki Galatasaray, Japonya'da çok izleniyor. Japonya'nın Galatasaray'a ilgisi çok arttı dedi. Büyükelçi, sırf Nagatomo'yu izlemek için Gençlerbirliği maçına gelmek istedi. Bugün benim adıma Japon Futbol Federasyonu tarafından mektup yazılmış. Nagatomo için Japon Federasyonu bize teşekkür etmiş. Onu oynattığımız için, kendisini hazır tuttuğumuz için bize teşekkür etmişler. Keşke Fatih Terim'e teşekkür etselermiş, bana değil. Biz Nagatomo'nun kalmasını istiyoruz ama her zaman B planımız vardır.



''ŞAMPİYONLUK HAVASI...''



Tüm futbolcular şampiyonluk havasına girmişler. Her maçı final olarak görüyorlar. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyorlar. Biz hak ederek, sonuna kadar çarpışarak inşallah şampiyonluğa ulaşacağız. Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. En büyük hayalime kavuştum. Ama taraftarların böyle güçlü olduğunu inan edin bilmiyordum. Taraftardan bu desteğin daha da artmasını rica ediyorum. Taraftarımız yüzde 5'ini yansıtıyor. Yüzde 10-15'ini yansıtsalar dünyanın tepesine çıkarız. Potansiyelimizi kullanmamız gerekiyor.