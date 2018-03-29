SPOR

Galatasaray - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

29 Mart 2018 | 11:28

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan ligin 27. hafta maçının en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Alex Taşçıoğlu yapacak. 4. hakem olarak da Özgür Yankaya görev alacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

 

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın önemli maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de 27. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

30 Mart Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

31 Mart Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek

1 Nisan Pazar:

13.30 Göztepe-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus

2 Nisan Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.