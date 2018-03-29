Galatasaray'da duran top krizi

3 / 5 Takvim'de yer alan habere göre; ligde son 8 haftada kalesinde 5 gol gören Galatasaray bu gollerin hiçbirini akan oyunda yemedi.

4 / 5 Sarı-Kırmızılılar bu süreçte penaltıdan iki, serbest vuruştan iki, kornerden de 1 gol yedi.