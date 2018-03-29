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Galatasaray'da duran top krizi

2 saat önce

Fatih Terim'in gelişiyle Galatasaray'ın defansı kimlik değiştirdi. Sarı-Kırmızılılar tam 8 haftadır akan oyunda gol yemiyor.

Galatasaray'da duran top krizi
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Ligde son 8 haftaya lider giren Galatasaray'da Fatih Terim farkı kendini hissettiriyor.

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Tecrübeli teknik adam, Sarı-Kırmızılılar'ın savunma problemlerine büyük oranda çözüm buldu.

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Takvim'de yer alan habere göre; ligde son 8 haftada kalesinde 5 gol gören Galatasaray bu gollerin hiçbirini akan oyunda yemedi.

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Sarı-Kırmızılılar bu süreçte penaltıdan iki, serbest vuruştan iki, kornerden de 1 gol yedi.

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Terim döneminde Galatasaray'ın gol yeme yüzdesi de yarı yarıya düştü. Cimbom, Terim'le 10 lig maçında kalesinde 7 gol gördü (Ortalama 0.7). Tudor'la ise 16 maçta 21 gol yendi (Ortalama 1.3)

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