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Florya Metin Oktay Tesisleri, grafiti sanatçısı tarafından boyandı

1 saat önce

Galatasaray’a ait Florya Metin Oktay Tesisleri’nin girişindeki duvarlar grafiti sanatçıları tarafından boyandı. 

Florya Metin Oktay Tesisleri, grafiti sanatçısı tarafından boyandı
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Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nin duvarlarındaki grafitiler görenleri hayran bıraktı.

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Tesislerin girişi ve yan duvarları, grafiti sanatçıları tarafından sarı-kırmızılı renklere boyandı.

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Duvarların bir bölümüne kulübün efsane futbolcusu Metin Oktay çizilirken, diğer bölümlere ise UEFA ve Süper Kupa resmedildi.

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Tesislerin girişinde bulunan güvenlik kulübesi de kulübün arması ve sarı-kırmızılı renklerle süslendi.

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Florya Metin Oktay Tesisleri, grafiti sanatçısı tarafından boyandı

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Florya Metin Oktay Tesisleri, grafiti sanatçısı tarafından boyandı

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Galatasaray
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