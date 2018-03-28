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Florya Metin Oktay Tesisleri, grafiti sanatçısı tarafından boyandı
1 saat önce
Galatasaray’a ait Florya Metin Oktay Tesisleri’nin girişindeki duvarlar grafiti sanatçıları tarafından boyandı.
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Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nin duvarlarındaki grafitiler görenleri hayran bıraktı.
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Tesislerin girişi ve yan duvarları, grafiti sanatçıları tarafından sarı-kırmızılı renklere boyandı.
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Duvarların bir bölümüne kulübün efsane futbolcusu Metin Oktay çizilirken, diğer bölümlere ise UEFA ve Süper Kupa resmedildi.
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