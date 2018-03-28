Florya Metin Oktay Tesisleri, grafiti sanatçısı tarafından boyandı

2 / 6 Tesislerin girişi ve yan duvarları, grafiti sanatçıları tarafından sarı-kırmızılı renklere boyandı.

3 / 6 Duvarların bir bölümüne kulübün efsane futbolcusu Metin Oktay çizilirken, diğer bölümlere ise UEFA ve Süper Kupa resmedildi.