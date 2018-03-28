Mustafa Cengiz: 'Tek tek çarpışarak şampiyon olmak istiyoruz'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de hak ederek şampiyon olmak istediklerini söyledi.



Cengiz, Sancaktepe'deki Sporcu Performans Laboratuvarı'nın ilk performans ve branş taramalarının ardından yapılan karne dağıtımı töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Ligde Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içinde olduğunu belirten Cengiz, "Son 8 haftaya 4 takımın aynı anda girmesi rekabeti arttırıyor. Bu da, ülkemizin iç ve dış düşmanlarıyla uğraştığı bugünlerde insanların sporla rahatlaması anlamına geliyor. Hakkaniyetle gördüğünü çalan, düzgün yönetimler altında bir şampiyon çıksın istiyoruz. Bunun da Galatasaray olmasını diliyorum. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz bunun farkında. Rakiplerimize saygı içinde, hak ederek şampiyon olmak istiyoruz. Her maçı final havasında tek tek çarpışarak, doğru mücadele ederek ve hakkımızla kazanarak şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızı taraftarların, kulübe verdiği desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Cengiz, "Camia ayağa kalkış halinde. Galatasaray Store mağazalarında satışlar 3 katına çıktı. Borsa da 1 liralık hisse 2,4 kat değer kazandı. Seyirci 40 bine gidiyor. Hedefimiz 50 bin seyircinin stada gelmesi. Üç milyon lirayı aşkın kombine sattık. Müthiş olumlu hareketler var." diye konuştu.



"Sermaye arttırımından ciddi para geldi"



Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif AŞ'nin yaptığı sermaye arttırımında ciddi gelir elde ettiklerini bildirdi.



Elde ettikleri gelirden sonra menajerlerin sarı-kırmızılı kulübe icra takibi başlattığını dile getiren Cengiz, şunları kaydetti:



"Sermaye arttırımından ciddi para geldi ama menajerler yıllardır alamadıkları ücretler için bizi bombardımana tutuyor. Siz ayağa kalkıp yürümeye başladığınızda omuzlarınıza basıp indirmeye çalışıyorlar. Biz bunları not alıyoruz. Galatasaray'ın kurumsal hafızasına bırakıyoruz. Buradan ilan ediyorum. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Galatasaray kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz. İyilikle, huzurla ve güvenle yaşarız. Sermaye artışının yanı sıra bankalarımız olumlu dönüş yapmaya başladı. Gideceğimiz büyük sponsorlar var. Galatasaray'ın menfaatleri ne ise onu yapacağız. Türk sporunun da menfaatlerini gözeteceğiz."



Kulüplerin ödediği vergilerin amatör branşlara aktarılmasıyla ilgili yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının hatırlatılması üzerine Cengiz, "Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ederim. Çok yorulduk o tasarının çıkması için. Kulüpler Birliği bu yolda çok büyük mücadele verdi. Çıkan yasa çok önemli. Bu yasanın Türk sporuna özellikle olimpik dallarda yardımcı olmasını diliyoruz. Doğru kullanılması halinde yasanın gelecek 20 yılda Türk sporunu gerektiği yerlere, dünyada ilk 3'e sokacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Mustafa Cengiz, son olarak Sporcu Performans Laboratuvarı'nın karne törenine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Böyle muazzam bir şey beklemiyordum. Çok büyük potansiyelimiz var. Umuyoruz ki Sancaktepe'nin bu hamlesi Türk sporuna öncü olur. Sayın Başkanı ve Sancaktepe halkını yürekten kutluyorum. 15-20 yıl içinde buradan Türkiye ve Dünya şampiyonları çıkacak inşallah." şeklinde görüş belirtti.



Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ise karne törenine katılımından dolayı Mustafa Cengiz'e teşekkür ederek, "Sporcu performans laboratuvarındaki 3 bin 500 öğrencimizin karne törenine katıldık. Çocukları, test sonuçlarına göre spor branşlarına yönlendirip o alanda yürümelerini tespit ediyoruz. Şu anda 21 bin lisanslı sporcumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan sonra Türkiye'de ikinci sıradayız. Altyapıya da çok önemli yatırımlarımız var." ifadelerini kullandı.

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