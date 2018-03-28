Garry Rodrigues'ten transfer açıklaması

İlk olarak transfer söylentileriyle ilgili konuşan Yeşil Burunlu oyuncu, "Burada her zaman evimde gibi hissediyorum. Taraftarlar beni, ben onları çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Transfer yönündeki haberleri duyuyorum ama şu an şampiyonluğa odaklandım. Önümüzde 8 final gibi maç var ve şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum." dedi.



'Önümüzde 8 final var'



Hafta sonunda oynayacakları Trabzonspor maçına odaklandıklarını kaydeden Rodrigues, "Şampiyonluk yolunda önümüzde 8 finalimiz var. Trabzonspor da o finallerden bir tanesi. Rakibin adı, kim olduğu önemli değil. Hedefimiz galip gelmek. Finale giden yolda olumlu bir adım daha atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe maçının hatırlatılması üzerine ise Garry Rodrigues, "Fenerbahçe maçı oynandı, bitti. Onu unutmak lazım. Oradan bir puan aldık. Önümüzde bir kaç gün sonra Trabzonspor maçı var ve artık ona bakmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.



'Terim'in gelişinden dolayı çok mutluyum'



Fatih Terim'in gelişinin ardından performansındaki yükselişin hatırlatılması üzerine ise 27 yaşındaki oyuncu, "Bir futbolcunun iyi performans göstermesi için mutlu olması, teknik direktöründen güveni alması gerekiyor. Fatih Terim'in gelişinden dolayı çok mutluyum. Performansım daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.



Nagatomo'ya övgü



Ara transfer döneminde takıma katılan Nagatomo'yu öven Rodrigues, "Nagatomo, ben ve takım için çok iyi bir oyuncu. Benim için de en önemlisi çok çok iyi bir insan. Futbolcu arkadaşlarıyla ilişkilerinin bu kadar iyi olabileceğini tahmin etmiyordum. Üst ligde oynamış ve çok tecrübeli bir oyuncu" sözleriyle takım arkadaşını övdü.

PAYLAŞ