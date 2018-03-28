Bafetimbi Gomis: 35 gol atabilirim

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 35 olarak belirledi.



Sarı-kırmızılı takıma gelerek en doğru karan verdiğini belirten Fransız forvet, 25 gol hedefini şu sözlerle büyüttü: "Kendime gol konusunda çok güveniyordum. İmza attıktan sonra 25 gol sözü vermiştim ama taraftar beni o kadar inandırdı ki 35 gol bile atabilirim, neden olmasın! Bana olan sevgilerine karşılık vermek istiyorum. Taraftarımız şunu bilsin ki şampiyon olmamız benim gol atmamdan daha önemli. Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."



'Ağlayarak gideceğim'



Gomis ayrıca "Galatasaray'dan ne zaman ayrılırım bilmiyorum ama giderken ağlayacağım. Buradaki sevgi nedeniyle Türkiye'ye çabuk alıştım. Türkçe de öğreniyorum. Önümüzdeki yıl konuşmaya başlarım. Yemekler harika. İstanbul'da Fransız restoranlarının sayısı çok. Ayrıca Türk yemeklerinin de tek kelimeyle muhteşem olduğunu söylemeliyim" şeklinde konuştu.



(AÇIK MERT KORKUSUZ)

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