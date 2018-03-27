Galatasaray'a para dopingi!

Galatasaray'da kulüpte yeni prim sistemi oyuncularda ‘ateşleyici’ etki yarattı. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Cim bom, yaz transfer döneminde 10 oyuncu alırken, bunlardan Ndiaye’yi ara transferde Stoke City’ye göndermişti. Dursun Özbek yönetimi döneminde 9 futbolcusunun yanı sıra 7 sezondur kaleyi koruyan Fernando Muslera’yla ‘maç başı’ değil, ‘Puan başı’ sözleşmeye geçilmişti. Yeni transferlerin hepsinin kontratlarına, maç başına alınan 1 puan için “4 ila 5 bin Euro” arasında prim maddesi ekletilmişti.



Cimbom’un omurgasını oluşturan yeni yabancılar, 54 puanla takımı liderliğe taşıyıp bugüne kadar toplanan puanlardan da payını aldı. Muslera’yla birlikte toplam 10 isim, şimdiye kadar toplamda 2 milyon 384 bin Euro’yu (11 milyon 800 bin TL) almaya hak kazandı.

BELHANDA'YA EKSTRA 200 BİN EURO



Bu futbolculardan Belhanda puan başı 5 bin Euro kazanırken, takımın 25’er puan barajını iki kez geçmesi nedeniyle ekstra 200 bin Euro’yu daha cebine koydu. Oynadığı 2 maçta 30 bin Euro alma hakkı elde eden kaleci Carrasso, oynamadığı maçlarda ise kadroda yer aldığı için ek olarak 80 bin Euro’yla birlikte toplamda 110 bin Euro’yu hesabında gördü.



Fernando, Mariano ve Latovlevici, G.Saray’ın şampiyonluğa ulaşması olması halinde, hak ettikleri puan priminin yüzde 25’ini ek gelir olarak alacak. Sözleşmesi uzatılan Muslera puan başı 5 bin alırken, sadece bu sezona özel her bir puan için 10 bin Euro kazanıyor.

YERLİLERE ESKİ SÖZLEŞME!



Galatasaray’da Selçuk İnan, Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin gibi oyuncular eski prim sistemiyle maç başına kazanıyor. Kaptan Selçuk İnan, maç başına 20 bin Euro ile başı çekiyor. Özbek yönetimi, geçen yıllarda transfer edilen Linnes’le maç başına, Rodrigues’le puan primi üzerinden anlaşırken, Mustafa Cengiz yönetimi devre arasında kadroya katılan Yuto Nagatomo’nun kontratına primle ilgili herhangi bir madde ekletmedi.