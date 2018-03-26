UEFA Galatasaray'a tedbir kararı uygulayacak

4 / 7 Habere göre daha önce Fenerbahçe'de olduğu gibi tedbir kararı uygulanacak Galatasaray'a Avrupa kupalarından men ya da transfer cezası verilmeyeceği öne sürüldü.

5 / 7 Haberde Fenerbahçe'nin UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt ettiği ve UEFA'nın, katılım gelirlerine el koyduğu kaydedildi.