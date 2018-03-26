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UEFA Galatasaray'a tedbir kararı uygulayacak
20 dakika önce
UEFA ile 9 Mart'ta görüşen Galatasaray'ın ceza alıp almayacağı merak konusuydu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'Nın Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası vermesini beklemediğini dile getirirken UEFA'nın Galatasaray hakkındaki kararını verdiği iddia edildi.
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UEFA ile 9 Mart'ta Finansal Fair Play toplantısı gerçekleştiren Galatasaray'ın ceza alıp almayacağı merakla bekleniyor.
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Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılıların durumuyla ilgili iddialar da çıkmaya başladı.
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Goal'ün iddiasına göre UEFA, Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası vermeyecek, tedbir kararı uygulayacak.
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Habere göre daha önce Fenerbahçe'de olduğu gibi tedbir kararı uygulanacak Galatasaray'a Avrupa kupalarından men ya da transfer cezası verilmeyeceği öne sürüldü.
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Haberde Fenerbahçe'nin UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt ettiği ve UEFA'nın, katılım gelirlerine el koyduğu kaydedildi.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda UEFA'ya çok iyi bir sunum yaptıklarını dile getirmişti.
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