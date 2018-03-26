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UEFA Galatasaray'a tedbir kararı uygulayacak

20 dakika önce

UEFA ile 9 Mart'ta görüşen Galatasaray'ın ceza alıp almayacağı merak konusuydu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'Nın Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası vermesini beklemediğini dile getirirken UEFA'nın Galatasaray hakkındaki kararını verdiği iddia edildi.

UEFA Galatasaray'a tedbir kararı uygulayacak
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UEFA ile 9 Mart'ta Finansal Fair Play toplantısı gerçekleştiren Galatasaray'ın ceza alıp almayacağı merakla bekleniyor.

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Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılıların durumuyla ilgili iddialar da çıkmaya başladı.

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Goal'ün iddiasına göre UEFA, Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası vermeyecek, tedbir kararı uygulayacak.

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Habere göre daha önce Fenerbahçe'de olduğu gibi tedbir kararı uygulanacak Galatasaray'a Avrupa kupalarından men ya da transfer cezası verilmeyeceği öne sürüldü.

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Haberde Fenerbahçe'nin UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt ettiği ve UEFA'nın, katılım gelirlerine el koyduğu kaydedildi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda UEFA'ya çok iyi bir sunum yaptıklarını dile getirmişti.

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Cengiz, "UEFA tarihinin en gerçekçi ve doğru sunumunu yaptık. Bunu onlar söyledi. Disiplin komitesi çok sağlam. Değerli bir rakibimizi de sorgulamışlardı. Galatasaray'ın tek başına ilerlemesi değerli değil. İngiltere'deki gibi en az 8 takım şampiyonluğa oynamalı. Ben Galatasaray için her zaman en iyisini isterim, şampiyonluk isterim. Kazanırız, milyonlarca taraftarın gönlünü hoş, başını dik tutarız. 3 değil aslında 5 yıllık sunum yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

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