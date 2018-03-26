Ozan Tufan, Galatasaray gitmek istiyor



Ozan Tufan'ın, kendisini milli takımda sürekli ilk 11 oynatan Terim'in takımı Galatasaray'da oynamak istediği öğrenildi. Kendisini milli takımda yıldız seviyesine çıkartan Fatih Terim'e olan sevgisi herkes tarafından bilinen genç futbolcu, İmparator, sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzaladığında, "Babam geldi" ifadesini birçok yerde kullanmaktan da çekinmemişti.



TERİM İN YERİ BAMBAŞKA



Sezon sonunda Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacak olan 23 yaşındaki futbolcunun yakın çevresine Fatih Terim'le çalışmak istediğini söylediği öğrenildi. Babası gibi gördüğü Terim'le yeniden çıkışa geçeceğine inanan Ozan, bu yüzden Avrupa'ya gitmek istemiyor. Menajeriyle da görüşen yıldız futbolcu, "Fatih hocam beni isterse başka takım aramana gerek yok. Her türlü fedakarlığı yaparım" ifadelerini kullandı.



(AÇIK MERT KORKUSUZ)

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