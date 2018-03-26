Garry Rodrigues'ten transfer açıklaması

Newcastle United, Everton ve West Ham United gibi pek çok İngiliz ekibiyle adı anılan Garry Rodrigues, sadece şampiyonluğa odaklandı.



Yakın çevresine konuşan kanat oyuncusunun “Aklım sadece Galatasaray’da ve şampiyonlukta. Önce ligi mutlu şekilde bitirmeliyiz” dediği öğrenildi.



Terim’in gelişiyle birlikte coşan Rodrigues, sezonun ikinci yarısında çıktığı 9 lig maçında 4 gol, 6 asistle oynadı.



(FANATİK)