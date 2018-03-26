SPOR

Galatasaray'da Tarık Çamdal'a 26 milyon lira

26 Mart 2018 | 09:26

G.Saray'ın kimseye satamadığı Tarık Çamdal, oynamadan garanti parasını almayı sürdürüyor. 4 sezonda 42 maça çıkabilen futbolcu, bunun karşılığında 5.33 milyon euro (26 milyon lira) kazandı. Tarık gelecek sezon 1.6 milyon euro garanti maaş alacak.

Galatasaray'da Tarık Çamdal'a 26 milyon lira

G.Saray'da 2014-15 sezonunda 4.75 milyon euro karşılığında Eskişehirspor'dan alınan Tarık Çamdal 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

O sezon ligde 13 maça çıkan Tarık skor üretemedi. 2015-16'da 15 maçta yine gol ve asiste imza atamayan Tarık, sezon sonu gönderilmek istendi ancak kaldı. Hiçbir takım Tarık'ın maaşını ödemeye ikna olmazken, 2016-17'de ise 1 yıllığında Eskişehir'e kiralandı, yıllık ücretinin 1 milyon eurosunu G.Saray ödedi.
 
Sadece kupada 3 maç
 
Tarık gelecek yıl da Galatasaray'la devam edecek. Bu sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi. Aslan'da 4 sezonda 42 maça çıkabilen futbolcu, bunun karşılığında 5.33 milyon euro (26 milyon lira) kazandı. Tarık gelecek sezon 1.6 milyon euro garanti maaş alacak.
 
(AKŞAM)

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.