Galatasaray'ın yeni sezon parçalı forması sızdırıldı!
25 Mart 2018 | 16:14
Spor Toto Süper Lig'in sona ermesine 8 hafta kalan zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'ın, gelecek sezon giyeceği iddia edilen parçalı forması sızdırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarların paylaştığı forma sosyal medyada gündem oldu ve büyük beğeni topladı.
Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını önceden sızdıran bir hesap, şimdi de Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği parçalı formayı takipçileriyle paylaştı.
Kısa sürede birçok etkileşim alan bu paylaşım sonrası, Galatasaraylı taraftarların birçoğu gelecek sezon giyileceği iddia edilen klasik parçalı formayı oldukça beğendi.
İşte sarı-kırmızılıların yeni sezon forması...
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