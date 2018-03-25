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Yasin Öztekin, Fenerbahçe'ye önerildi
1 saat önce
Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı Yasin Öztekin, sezon sonunda yönünü Florya'dan Kadıköy'e çevirebilir.
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31 yaşındaki yıldızın menajeri Ahmet Bulut'un, Fenerbahçeli yönetici Ali Yıldırım'ı arayarak, "Yasin'in sözleşmesini uzatmak istiyoruz ancak Dursun başkandan sonra Mustafa başkan da sürekli 'Sezon sonunu bekleyelim' diyor.
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Şimdi olmaz ama hazirandan sonra Yasin istediği kulübe imza atabilecek. Aklınızda bulunsun" mesajı gönderdiği öğrenildi.
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Ali Yıldırım'ın kongreyi gerekçe göstererek Bulut'a net bir yanıt vermediği belirtilirken, "O gün gelsin, şartlar da uygun olursa oturur konuşuruz" dediği bildirildi.
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Sözleşmesi 30 Haziran 2018'de bitecek olan Yasin, G.Saray'dan yıllık 1 milyon 50 bin Euro alıyor.
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Sadece kontratının uzatılmasını değil, ücretinin de arttırılması isteyen oyuncunun önceliği G.Saray'da kalmak.
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