Yasin Öztekin, Fenerbahçe'ye önerildi

1 / 7 31 yaşındaki yıldızın menajeri Ahmet Bulut'un, Fenerbahçeli yönetici Ali Yıldırım'ı arayarak, "Yasin'in sözleşmesini uzatmak istiyoruz ancak Dursun başkandan sonra Mustafa başkan da sürekli 'Sezon sonunu bekleyelim' diyor.



2 / 7 Yasin bundan çok rahatsız.



3 / 7 Şimdi olmaz ama hazirandan sonra Yasin istediği kulübe imza atabilecek. Aklınızda bulunsun" mesajı gönderdiği öğrenildi.



4 / 7 Ali Yıldırım'ın kongreyi gerekçe göstererek Bulut'a net bir yanıt vermediği belirtilirken, "O gün gelsin, şartlar da uygun olursa oturur konuşuruz" dediği bildirildi.



5 / 7 Sözleşmesi 30 Haziran 2018'de bitecek olan Yasin, G.Saray'dan yıllık 1 milyon 50 bin Euro alıyor.



6 / 7 Sadece kontratının uzatılmasını değil, ücretinin de arttırılması isteyen oyuncunun önceliği G.Saray'da kalmak.

