Arma Turan FcBarcelona Uluslararası Futbol Turnuvası'nda forma giyecek

Minik Arma Turan Galatasaray alt yapı hocalarından Mithat Yavaş'ın yönetiminde sarı-kırmızılı takımın alt yapısında forma giyiyordu. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken minik yıldız FC Bescola okulun sorumlusu İspanyol hoca Jesus Almanse'nin dikkatini çekti ve Barselona okuluna dahil edildi.



Türkiye'yi temsil edecek



İki ayri önemli kulübün eğitimini alan ve oldukça başarılı olan Arma Turan FcBarcelona Elite Team'e seçilerek Barselona'daki uluslararası turnuvaya gitmeye hak kazandı. Arma Turan, 25/30 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek FcBarcelona Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.





Dünya devleri peşinde



Geleceğin yıldız oyuncuları arasında gösterilen genç yetenekli yıldız oyuncu Arma Turan bugüne kadar geçtiğimiz yıllarda PSG ve Hollanda'nın Ajax takımından sonra İtalya’nın köklü kulübü olan Milan’ın davetlisi olarak Junior Camp antrenmanlarına katıldı.



Arma Turan küçük yaşına rağmen kısa sürede futbol kariyerinde Avrupa'nın üç önemli kulübünde eğitimlere katılarak kendini geliştirmesi ve başarılı olması dikkatlerden kaçmadı.

(Fanatik)