Igor Tudor: Sparta Prag'dan teklif aldım

1 / 7 Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Takvim Gazetesi'ne konuştu ve gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.



2 / 7 Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Hırvat hoca önceki gün 19.00 uçağıyla Hırvatistan'a döndü. Tudor havalimanında içini döktü. İşte Tudor'un açıklamaları:



3 / 7 "Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Neredeyse tüm zorlu maçları deplasmanda oynadık. Şimdi hepsi içeride. Buna rağmen 16 haftanın 14'ünde liderdik. Ancak başarılı olmanın bedelini ödedim."



4 / 7 "Türkiye'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Ancak o dönem çalışmayı düşünmedim. Kısa süre önce de Türkiye'nin önde gelen Anadolu kulüplerinden birisiyle görüştüm. Sparta Prag'dan da teklif aldım. (Semih Kaya'nı takımı)Henüz kararımı vermedim ama Prag'a gitmeye sıcak bakıyorum."



5 / 7 "Slaven Bilic çok iyi arkadaşım. Türkiye'de önemli işler yaptı. Bir gün Beşiktaş'a geri dönecektir."



6 / 7 "Şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Çünkü önemli bir fikstür avantajı var. Fakat Beşiktaş da çok oturmuş bir kadroya sahip."

