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Igor Tudor: Sparta Prag'dan teklif aldım
1 saat önce
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor Hırvatistan'a dönmeden önce Türkiye'de bir kez daha özel açıklamalar yaptı.
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Takvim Gazetesi'ne konuştu ve gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.
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Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Hırvat hoca önceki gün 19.00 uçağıyla Hırvatistan'a döndü. Tudor havalimanında içini döktü. İşte Tudor'un açıklamaları:
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"Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Neredeyse tüm zorlu maçları deplasmanda oynadık. Şimdi hepsi içeride. Buna rağmen 16 haftanın 14'ünde liderdik. Ancak başarılı olmanın bedelini ödedim."
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"Türkiye'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Ancak o dönem çalışmayı düşünmedim. Kısa süre önce de Türkiye'nin önde gelen Anadolu kulüplerinden birisiyle görüştüm. Sparta Prag'dan da teklif aldım. (Semih Kaya'nı takımı)Henüz kararımı vermedim ama Prag'a gitmeye sıcak bakıyorum."
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"Slaven Bilic çok iyi arkadaşım. Türkiye'de önemli işler yaptı. Bir gün Beşiktaş'a geri dönecektir."
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"Şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Çünkü önemli bir fikstür avantajı var. Fakat Beşiktaş da çok oturmuş bir kadroya sahip."
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