Tuğçe Aral, Galatasaray forması giydi

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Tuğçe Aral, Bafetimbi Gomis'e gönderdiği mesajdan sonra formayı da giydi.

1 / 13 İşte Tuğçe Aral'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar...

2 / 13 İşte Tuğçe Aral'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar...

Instagram hesabından Gomis tişörtüyle poz veren Tuğçe Aral, "Gomis'e hayranım. Şu an Galatasaray'ın en başarılı ismi diyebilirim. Çok sempatik birisi. Onunla tanışmak istiyorum" demişti.