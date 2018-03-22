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Tuğçe Aral, Galatasaray forması giydi
1 saat önce
Galatasaray taraftarı olan model Tuğçe Aral, Bafetimbi Gomis'e gönderdiği mesajdan sonra yeni bir adım daha attı.
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İşte Tuğçe Aral'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar...
Fanatik Galatasaray taraftarı olan Tuğçe Aral, Bafetimbi Gomis'e gönderdiği mesajdan sonra formayı da giydi.
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İşte Tuğçe Aral'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar...
Instagram hesabından Gomis tişörtüyle poz veren Tuğçe Aral, "Gomis'e hayranım. Şu an Galatasaray'ın en başarılı ismi diyebilirim. Çok sempatik birisi. Onunla tanışmak istiyorum" demişti.
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İşte Tuğçe Aral'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar...
Aral, Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra Galatasaray'ın Göztepe maçını da tribünden izleyerek 'Nerede kalmıştık' atkısı açmıştı.
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İşte Tuğçe Aral'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar...
Galatasaraylı model son olarak formayı sırtına giydi ve sahada kameraların karşısına geçti.