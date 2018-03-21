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Galatasaray'a Felipe Melo'dan müjdeli haber var

1 saat önce

Galatasaray'ın 2015 yazında Inter'e sattığı Felipe Melo, Sarı Kırmızılılar'a sezon sonunda ciddi bir para kazandırabilir!

Galatasaray'a Felipe Melo'dan müjdeli haber var
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2011'de transfer olduğu Galatasaray'da taraftarların adeta sevgilisi hâline gelen Felipe Melo ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

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Brezilyalı yıldızı 2015 yazında Inter'e satan Cim Bom; 3,7 milyon euroluk bir bonservis geliri elde etmiş ve satış sözleşmesine bir de bonus maddesi koydurmuştu.

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Buna göre 2017/18'e dek Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı her sezon için Milano devinin Galatasaray'a 500 bin euro ödemesi gerekiyordu.

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Inter, geride kalan iki sezonda Devler Ligi'ne kalamadı ancak İtalyan devinin bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimali çok yüksek görünüyor.

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UEFA'nın getirdiği yeni statü sonrası Serie A'yı ilk 4 sırada bitiren takımın Şampiyonlar Ligi vizesi alacak olması hâlihazırda 4. sırada bulunan Inter'in Devler Ligi'ne doğrudan katılım göstermesi anlamına geliyor.

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Bu durumda da Sarı Kırmızılılar'ın kasasına tam 500 bin euro girecek.

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