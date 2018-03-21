Anahtar Kelimeler:
Galatasaray'a Felipe Melo'dan müjdeli haber var
1 saat önce
Galatasaray'ın 2015 yazında Inter'e sattığı Felipe Melo, Sarı Kırmızılılar'a sezon sonunda ciddi bir para kazandırabilir!
1 / 6
2011'de transfer olduğu Galatasaray'da taraftarların adeta sevgilisi hâline gelen Felipe Melo ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
2 / 6
Brezilyalı yıldızı 2015 yazında Inter'e satan Cim Bom; 3,7 milyon euroluk bir bonservis geliri elde etmiş ve satış sözleşmesine bir de bonus maddesi koydurmuştu.
3 / 6
Buna göre 2017/18'e dek Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı her sezon için Milano devinin Galatasaray'a 500 bin euro ödemesi gerekiyordu.
4 / 6
Inter, geride kalan iki sezonda Devler Ligi'ne kalamadı ancak İtalyan devinin bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimali çok yüksek görünüyor.
5 / 6