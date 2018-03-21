Mustafa Cengiz: Tudor 7.5 milyon TL'lik dava açtı

1 / 9 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın düzenlediği ve teknik ekip ile basın mensuplarının katıldığı yemekte, önemli açıklamalarda bulundu.



2 / 9 Cengiz, teknik direktör Igor Tudor'un, kendilerine 7.5 milyon TL'lik alacak davası açtığını açıklarken, mayıs ayında gerçekleştirilecek genel kurulda aday olacağını duyurdu.



3 / 9 Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:



4 / 9 UEFA'nın 'Yellow Friday' etkinliğinden haberi var. Loca satışlarımız da 17 milyon lirayı aştı. UEFA şeffaflık istiyor. Galatasaray'a yada herhangi bir kulübe ceza vermek istemiyor. Aksine yaşatmak istiyor. UEFA bize son dönemin en iyi savunmasını yaptığımızı söyledi. Bunu biz kendimiz söylemedik. Yönetimin ibra edilmesi ya da edilmemesi UEFA'yı etkilemez.



5 / 9 Tudor'un gelişi gibi gidişi de doğru olmadı. Böyle olmamasını isterdik. Yardımcılarının da alacaklarıyla beraber Igor Tudor bize 7.5 milyon TL'lik bir alacak davası açtı.



6 / 9 Teknik direktörümüz Fatih Terim ve oyuncuların şampiyonluk havasına girdiğini görüyorum. Bunun mutlu sonla biteceğine inanıyorum.



7 / 9 Rakibe saygı esastır. Biz böyle gördüğümüz için öyle davrandık. Kadıköy'de buzdolabı gibi durmak zorundaydım. Kimseden çekindiğim için değil, rakibe duyduğum saygı nedeniyle öyle oturdum. Fenerbahçe maçının ardından tebrikler aldım. Galatasaray, uzun yıllardan beri ilk defa Kadıköy'de normal bir deplasman maçı oynar gibiydi. Defansif yapıya bürünmedi. Kora kor, rakibiyle eşit bir mücadele etti. Fenerbahçe'de biz de net fırsatlar yakaladık. Tabii ki yenmeyi isterdik. Bundan sonraki maçlara bakacağız.



8 / 9 Galatasaray çok büyük bir camia ve çok büyük sorunları var. Bu sorunlarla tek tek uğraşıyoruz. Eski yönetimler Galatasaray'a zarar verecek söylem ve eylemlerde bulunmamalı. Dursun Başkan'la hiçbir kişisel sorunum yok. Tüm Galatasaray başkanlarına olduğu gibi ona da saygım var. Ama bazı şeyler doğru söylenmeyince tepki veriyorum. Bazen ben de sert söylemlerde bulunuyorum, ben de insanım Galatasaray başkanlığına şu anda da adayım. En zor dönemde arkadaşlarım elini taşın altına koydu. Arkadaşlarım iki ayda 190 milyon Lira'nın özerinde ödeme yaptı.

