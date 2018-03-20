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Mustafa Kapı gösterdiği performansla parmak ısırtıyor!
1 saat önce
Galatasaray'ın 16 yaşındaki 10 numarası Mustafa Kapı Milli Takım forma tanıtımında dikkat çekti. Genç oyuncu bu sezon ki performansı ile "Maşallah" dedirdiyor.
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Mustafa Kapı... Milli Takım forma tanıtımının en dikkat çeken ismi oldu. Kendisi Galatasaray ve Milli Takımların gelecekte büyük umutlar beslediği bir isim. (Fanatik)
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Bu sezon Galatasaray U17 takımında forma giyiyor. 16 yaşındaki futbolcu orta sahasının ortasında 10 numaralı formayı giyiyor.
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Mustafa U17 Ligi'nin de en dikkat çeken ismi. 24 maçta 15 gol attı ve 17 asist yaptı. Genç orta saha geçen sezon da 22 maçta 18 gol atmayı başarmıştı.
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2020 yılına kadar Galatasaray ile profesyonel sözleşmesi bulunan Mustafa Kapı 2013 yılında Denizlispor alt yapısından transfer edilmişti.
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Geçen sezon Hollandalı Teknik direktör Jan olde Riekerink döneminde Milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada Galatasaray, Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.
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