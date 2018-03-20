Mustafa Kapı gösterdiği performansla parmak ısırtıyor!

1 / 10 Mustafa Kapı... Milli Takım forma tanıtımının en dikkat çeken ismi oldu. Kendisi Galatasaray ve Milli Takımların gelecekte büyük umutlar beslediği bir isim. (Fanatik)



2 / 10 Bu sezon Galatasaray U17 takımında forma giyiyor. 16 yaşındaki futbolcu orta sahasının ortasında 10 numaralı formayı giyiyor.



3 / 10 Mustafa U17 Ligi'nin de en dikkat çeken ismi. 24 maçta 15 gol attı ve 17 asist yaptı. Genç orta saha geçen sezon da 22 maçta 18 gol atmayı başarmıştı.



4 / 10 2020 yılına kadar Galatasaray ile profesyonel sözleşmesi bulunan Mustafa Kapı 2013 yılında Denizlispor alt yapısından transfer edilmişti.



5 / 10 Mustafa Kapı 14 yaşından itibaren zaman zaman Galatasaray A takımı ile idmanlara çıkıyor.



6 / 10 Geçen sezon Hollandalı Teknik direktör Jan olde Riekerink döneminde Milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada Galatasaray, Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.



7 / 10 2002 doğumlu Mustafa Kapı bu karşılaşmada Galatasaray Futbol A Takımı ile maça çıkan en genç isim olmuştu.



8 / 10 Mustafa Kapı performansıyla parmak ısırtıyor!



9 / 10 Mustafa Kapı performansıyla parmak ısırtıyor!

