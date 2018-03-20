Muslera: 'İtalya'ya dönebilirim'

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı kampında verdiği röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fernando Muslera, Galatasaray'daki hedeflerinden bahsederken, İtalya'ya dönmeyle ilgili de konuştu.



Sarı-kırmızılı takımda 7. sezonunu geçirdiğini kaydeden Muslera, "İnanılmaz bir sezon oluyor. Çok güçlü takımlar var. İstanbul Başakşehir çok çok iyi, Beşiktaş hemen arkasında ve Fenerbahçe şampiyonluk için savaşıyorlar. Hedefe ulaşmak bu dört takım içinde son derece önemli. Galatasaray’daki 7.sezonum ve 4.kez şampiyonluğu kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"HER ŞEY G.SARAY'A BAĞLI"



"İtalya’yı ve Roma’yı çok özlüyorum" ifadelerini kullanan deneyimli kaleci, Serie A'da tekrar oynayabileceğinin sinyallerini verdi. Muslera, "Lazio’da kalecilik yapmak benim için çok özeldi. Eğer bir gün dönersem yeniden Serie A’da oynamak isterim. Benim geleceğim ve kalıp kalmayacağım Galatasaray’a bağlı. Para problem değil sadece kulübümün beni isteyip istememesi önemli. Galatasaray, bugüne kadar benim için yapılan hiçbir teklifi dikkate almadı. Ne kadarlık teklif gelirse gelsin Galatasaray beni bırakmayı düşünmedi. Galatasaray’la bir kontratım var ve şu noktada bir şey söylemem doğru olmaz. Serie A’ya döneceksem buna kulübüm ve menajerim Daniela Fonseca karar verecektir" dedi.



Yaz ayında Uruguay forması ile Dünya Kupası'nda forma giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Muslera, "Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nı sabırsızlıkla bekliyorum. İtalya’nın Buffon gibi efsane bir kalecinin olmaması benim için çok çok üzücü. Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Astori’yi ise kişisel olarak tanımıyordum ama ölümüne gerçekten çok üzüldüm. Bazı şeyler sadece Tanrı’nın kontrolünde. O yüzden ne yaparsak yapalım sonucu değiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ