Fatih Terim, Mario Balotelli'yi istiyor

1 / 5 Şampiyonlar Ligi'nde yeniden başarı hedefleyen Sarı- Kırmızılılar'ın ses getirecek flaş transfer hamlesi ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Cimbom dünyaca ünlü bir yıldızla temas halinde.



2 / 5 Alınan bilgilere göre Galatasaray, Nice formasını giyen Mario Balotelli ile görüşüyor. Sezon sonunda serbest kalacak olan İtalyan golcünün menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe önerildiği belirlendi.



3 / 5 Yeni sezonda Gomis'in yanına mutlaka çok kaliteli bir forvet isteyen Fatih Terim'in Balotelli için "Sorunları var ama çok yetenekli. Sıkıntıları minimize ederiz. Takımda olmasını isterim" dediği öğrenildi.



4 / 5 Bu gelişmenin ardından Galatasaray ile Mario Balotelli arasında görüşmeler resmen başladı. Birçok kulüpten teklif alan 27 yaşındaki forvetin tercihini nasıl kullanacağı büyük bir merak konusu.

