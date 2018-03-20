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Fatih Terim, Mario Balotelli'yi istiyor

2 saat önce

Süper Lig'de son 8 haftaya lider giren, Türkiye Kupası'nda finale çok yaklaşan Galatasaray bir yandan da yeni sezon planlamasına başladı.

Fatih Terim, Mario Balotelli'yi istiyor
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Şampiyonlar Ligi'nde yeniden başarı hedefleyen Sarı- Kırmızılılar'ın ses getirecek flaş transfer hamlesi ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Cimbom dünyaca ünlü bir yıldızla temas halinde.

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Alınan bilgilere göre Galatasaray, Nice formasını giyen Mario Balotelli ile görüşüyor. Sezon sonunda serbest kalacak olan İtalyan golcünün menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe önerildiği belirlendi.

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Yeni sezonda Gomis'in yanına mutlaka çok kaliteli bir forvet isteyen Fatih Terim'in Balotelli için "Sorunları var ama çok yetenekli. Sıkıntıları minimize ederiz. Takımda olmasını isterim" dediği öğrenildi.

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Bu gelişmenin ardından Galatasaray ile Mario Balotelli arasında görüşmeler resmen başladı. Birçok kulüpten teklif alan 27 yaşındaki forvetin tercihini nasıl kullanacağı büyük bir merak konusu.

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Mario Balotelli karakter olarak, Cimbom'un unutulmaz yıldızı Felipe Melo'yu andırıyor. Oynadığı takıma büyük bir bağlılık gösteren Balotelli buna karşın agresif ve dengesiz hareketler sergiliyor.

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