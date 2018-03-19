Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Galatasaray'ın muhtemel cezayla organizasyona katılamayacağını ve 20-25 milyon euroluk gelirden olacağını belirten eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, bu durumda ligi ikinci sırada bitirecek takımın Devler Ligi'ne direkt olarak katılacağını, lig üçüncüsünün ise Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılacağını ifade etti.



Bilindiği gibi Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt olarak katılıyor. Değişen kurallara göre ikinci sırada yer alacak takım artık 3 ön eleme oynayacak. Yeni kurallarla takımlarımız Fransa hariç büyük liglerdeki takımlarla eşleşmeyecek. (Skorer)

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