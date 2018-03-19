Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçının ardından futbolcularını tebrik ederken, kendilerini galip kabul ettiğini söyledi.



Terim'in soyunma odasında, "Elbette buraya kazanmak için gelmiştik ama en azından kaybetmedik. Kazanabileceğimiz bir maçtı ama olmadı. Şans da yanımızda değildi. Siz elinizden geleni yaptınız" diye konuştuğu öğrenildi.



Terim'in, alınan puandan ziyade sergilenen futbolu överken, "Sonuçta şampiyonluk yolundaki bir rakibimizle sahasında oynadık. Burada, bu atmosferde özgüvenli olan taraftık. Kazanmak için elinizden geleni yaptınız ama şanssız bir golle yenilebilirdik de" ifadelerini kullandığı bildirildi.



Öte yandan sarı-kırmızılı teknik adamın, Gomis, Belhanda ve Feghouli'nin gününde olmamalarının kaçan galibiyetin ana nedeni olarak gördüğü bildirildi. Terim'in bu performanslara karşın bütün takımı maçtan sonra tebrik ettiği öğrenildi.



(Milliyet)

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