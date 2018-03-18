Galatasaray'a Nagatomo'dan sonra 2. Japon oyuncu transferi



Galatasaray'da Yuto Nagatomo'dan sonra bir Japon oyuncunun transferi daha gündeme geldi. Hollanda ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların gözlemci ekibi, Portekiz Ligi'nde Portimonense SC forması giyen Shoya Nakajima'yı uzun süredir takip ediyor.



Nakajima'yı Galatasaray dışında Avrupa'dan Benfica, Porto, Manchester United, Napoli, Saint-Etienne, Bordeaux, Stuttgart, Borussia Dortmund, Galatasaray, Alaves ve Atletico Madrid'in de birçok maçta izlettiği ve raporlamaya devam ettiği vurgulandı.



JAPONLAR "YENİ SHINJI KAGAWA" DİYOR



Japon medyası tarafından "Yeni Shinji Kagawa" olarak gösterilen Nakajima'nın bonservis bedeli için 10 milyon euro gibi bir rakam dillendirilmeye başlandı bile.



Portimonense'nin geçen yaz FC Tokyo'dan kadrosuna kattığı ve devre arasında da bonservisini aldığı 23 yaşındaki oyuncu, kanatlarda forma giyiyor. Sağ ayağını etkin olarak kullanan Japon futbolcu, bu sezon Portekiz'de 27 maça çıktı ve 9 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

(SPORX)