Abdurrahim Albayrak: Yenemiyorsan yenilmeyeceksin

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, Fenerbahçe ile seyir zevki yüksek bir maç oynadıklarını belirterek, "Bazen iyi oynuyorsunuz ama istediğinizi alamıyorsunuz. Bir puan da şampiyonluk yolunda bizim için önemli. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. En azından rakibimiz ile aramızdaki puan farkı 6 olarak kaldı. Kendi işimize bakacağız. Şampiyonluk kendi elimizde. Biz emin adımlarla ilerleyerek, Allah'ın izniyle hedefimize ulaşacağız. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın" diye konuştu.



Albayrak, maçın son bölümünde önemli gol fırsatları yakaladıklarını anlatarak, "Rakibimiz de atabilirdi biz de atabilirdik. Maicon'un şutu direkten döndü. Futbolun içerisinde olan karşımıza çıkıyor. Çok gol pozisyonuna girdik ama maalesef değerlendiremedik. Bir puan yolumuza devam etmemiz için önemli" ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de bütün maçların zor geçtiğini dile getiren Albayrak, "Kalan maçlarımızı almak için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda daha da iyi oynuyoruz çünkü inanılmaz bir seyirci coşkusu ile oynuyoruz. Trabzonspor karşılaşması da zor bir maç olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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