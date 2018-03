Fatih Terim'den rakiplerine olay gönderme!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile deplasmanda oynamanın zorluğuna değinerek, "Deplasmanda Fenerbahçe ile oynamak hiç kolay değil. Düşüncelerimizin büyük bölümünü sahaya yansıttık. Top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey yok. Bugün öyle bir gündü. Elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.



Fenerbahçe deplasmanında kazanamama serisinin 22 maça çıktığının hatırlatılması üzerine Terim, "Ben böyle bir istatistiğe takılmıyorum. Bizim burada çok güzel unutulmazlarımız var. Bir maçı kazanmışsınız veya kaybetmişsiniz ne olur? Biz 50 sene burada Fenerbahçe'yi yenemeyelim ama şampiyon olalım. Bizim burada önemli unutulmazlarımız var ve o daha önemli bizim için. Biz ona takılmıyoruz. Bizim için bu istatistik önemli değil" ifadelerini kullandı.



Derbideki sonucu 1 puan kazanılmış olarak mı yoksa 2 puan kaybedilmiş olarak mı gördüğü şeklindeki soruya sarı-kırmızılı teknik adam, "Galatasaray felsefe olarak nerede kazanamadıysa, puan kaybetmiştir. Üç puan alınamayan her yerde puan kaybı vardır. Sonuçta lideriz ve 2 puan bırakıyoruz. Bunun tesellisi var çünkü Fenerbahçe rakiplerimizden biri. Onun dışında 3 puan haricindeki her sonuç bizim için kayıptır" yanıtını verdi.



Terim, Fernando Reges'in sakatlığının oyun içinde kendilerine olan etkisiyle ilgili olarak, "Fernando bizim için çok önemli bir oyuncu. Ndiaye'yi kaybettik, bari onu kaybetmeyelim diye uğraşıyoruz. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Muhakkak ki pas istasyonu olarak, oyun zekası olarak, pası organize eden bir oyuncu olarak bizim için çok önemli bir noktada oynuyor. Aklımızda olmayan bir değişiklikti. Belki olmasa, Yasin veya Eren'i de sokabilirdik hücum anlamında. Puan kayıplarını telafi edebilirsiniz ama oyuncuların sağlığı çok daha önemli" diye konuştu.



"BENİM ŞİKAYET ETTİĞİMİ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Fatih Terim, takım olarak sınırlı bir kadroyla mücadele verdikleri şeklindeki bir yorum üzerine, "Allah razı olsun. Biri de bunu söyledi" derken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim hiç şikayet ettiğimi gördünüz mü? Derin bir kadromuzun olduğu söyleniyor, ona da eyvallah. Saygıyla yaklaşıyorum. Her oyuncum benim için önemli ve kıymetli. Devre arası da söylemiştim. Mevcut takım içinde bazı oyuncuların seviyesini yukarı çıkarabilirsek, yeni transfer gibi olabileceğini çünkü öbürünü yapma ihtimalimizin olmadığını söylemiştim. Sinan Gümüş ve Ryan Donk gibi aldık, onları yukarı çıkardık. Yasin Öztekin'i de hazırlayacağız. Ben genel olarak dışarı şikayet eden biri değilim. Bize böyle öğretilmiştir Galatasaray'da. 'Kol kırılır, yen içinde kalır' denir. Şimdi tam olarak öyle olmuyor ama biz böyle gördük."



Şampiyonluk yarışında üst sırada olan takımı yenebilmenin her zaman önemli olduğuna dikkati çeken sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Bu tip maçlarda alınan galibiyet, puan farkını azaltmak demektir. Önümüzde 8 maç var. Önemli olan ligi birinci bitirmek. Önde olmak belki psikolojik avantaj ama sezon sonu nerede olduğunuz önemli. Rakiplerimizden biri olan Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını koruduğumuz için, kaybedilen 2 puanı görmeyebiliriz. Yine de daha önce söylediğim gibi, kazanılmayan her maçta puan kaybedilmiştir" şeklinde konuştu.



Maçın genelinde hem gol atabilecekleri hem de gol yiyebilecekleri pozisyonlar olduğunu aktaran Terim, "Ancak son 5 dakikada, direkten dönen topla beraber en az 3-4 net gol pozisyonumuz vardı. Beraberlik düşüncem hiç olmadı ancak hep söylediğim gibi, kazanamıyorsanız kaybetmeyin" değerlendirmesinde bulundu.



Derbi öncesi Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık yaptıkları idmana 28 bin kişinin gelmiş olması nedeniyle teşekkürlerini dile getiren, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde benzer organizasyonlar yapacaklarını vurgulayan Terim, yönetilen bir soru üzerine de Nagatomo ile ilgili olarak, "Bizim, 'İyi ki aldık.' diyebileceğimiz bir futbolcumuz. Sadece futboluyla değil, karakteriyle de bize uyum sağlayan biri. Takımımızda gelecek sezon da devam etmesini isterim" şeklinde görüş belirtti.

