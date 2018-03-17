Muslera ve Fernando Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 0-0 biten maçın kader adamlarından olan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak eden taraf olduklarının altını çizen, "Çok büyük bir derbi, buraya gelirken de kazanmak için geldik. Son dakikalarda da kazanmak için fırsatlar yakaladık. Oyun durmadı ve sürekli aktı. İki tarafın da bulduğu pozisyonlar vardı. Kazanmak istiyorduk ancak bir puan da bizim için kötü değil" ifadelerini kullandı.



Fernando: 'Ciddi bir durumum yok'



Galatasraylı futbolcu Fernando, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe karşısında aldığı 0-0'lık beraberliğin ardından konuştu.



Beraberliğin kötü sonuç olmadığını vurgulayan Fernando, "Burada atmosferi bilerek geldik, zor bir maç bizi bekliyordu. Buraya inanarak geldi, kazanmak istiyorduk ve bunun için de her şeyi yaptık. Son anlarda birçok pozisyon yakaladık ama olmadı. Galibiyet alamadık ama beraberliğin de bizim için kötü olduğunu söyleyemem. Sakatlığım konusunda endişelenecek bir durum yok, uzun zamandır oynamıyordum ve özellikle ikinci yarıda bazı sıkıntılar yaşadım ve devam edemedim" dedi.

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