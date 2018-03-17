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Galatasaray'ın Kadıköy hasreti sürüyor

17 Mart 2018 | 21:45

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü. Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.

Galatasaray'ın Kadıköy hasreti sürüyor

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı.

KADIKÖY'DE 14 GOL ATTI, 43 GOL YEDİ
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı. Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 22 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

GALATASARAY'IN KADIKÖY KARNESİ
Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 22 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

Tarih      Organizasyon     Sonuç (FB-GS)

07.02.2001 Türkiye Kupası   4 - 4
06.05.2001 Süper Lig          2 - 1
16.02.2002 Süper Lig          1 - 0
06.11.2002 Süper Lig         6 - 0
29.02.2004 Süper Lig         2 - 1
22.05.2005 Süper Lig         1 - 0
08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1
22.04.2006 Süper Lig        4 - 0
03.12.2006 Süper Lig        2 - 1
08.12.2007 Süper Lig        2 - 0
03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0
09.11.2008 Süper Lig        4 - 1
25.10.2009 Süper Lig        3 - 1
24.10.2010 Süper Lig        0 - 0
17.03.2012 Süper Lig        2 - 2
12.05.2012 Süper Lig        0 - 0
12.05.2013 Süper Lig        2 - 1
10.11.2013 Süper Lig        2 - 0
08.03.2015 Süper Lig        1 - 0
25.10.2015 Süper Lig        1 - 1
20.11.2016 Süper Lig        2 - 0
17.03.2018 Süper Lig        0 - 0

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