Fenerbahçe-Galatasaray maçında Fernando hem sakatlandı hem de cezalı duruma düştü
17 Mart 2018 | 20:23
Fenerbahçe-Galatasaray maçı büyük çekişmeye sahne olurken Galatasaray'da Fernando şoku yaşandı. Fernando, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelenin 58. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fernando ayrıca, Fenerbahçe-Galatasaray maçının 46. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Fernando, Galatasaray'ın milli ara sonrası sahasında oynayacağı Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Galatasaray maçının ikinci yarısında Galatasaray Fernando şoku yaşadı.
Fernando, mücadelenin 57. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Ryan Donk'a bırakmak zorunda kaldı.
Sakatlanmadan önce Brezilyalı orta saha, dev derbinin 46. dakikasında yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Brezilyalı yıldız Fernando, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Sakatlığının ardından 3 ay sonra Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de şans bulan Fernando, böylece bir maçta daha takımını yalnız bırakacak.
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