Fenerbahçe-Galatasaray maçında Fernando hem sakatlandı hem de cezalı duruma düştü

Fenerbahçe Galatasaray maçının ikinci yarısında Galatasaray Fernando şoku yaşadı.

Fernando, mücadelenin 57. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Ryan Donk'a bırakmak zorunda kaldı.



Sakatlanmadan önce Brezilyalı orta saha, dev derbinin 46. dakikasında yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.



Brezilyalı yıldız Fernando, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.



Sakatlığının ardından 3 ay sonra Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de şans bulan Fernando, böylece bir maçta daha takımını yalnız bırakacak.