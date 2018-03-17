Igor Tudor, Fenerbahçe Galatasaray derbisi için İstanbul’a geldi!

Hırvat teknik adamın İstanbul’da görüntülenmesi sonrası yapılan araştırmada Hırvat teknik adamın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynayacağı derbiyi izlemek için geldiği öğrenildi.



Hatırlanacağı üzere ligin ilk yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı’ndaki maç 0-0 bitmiş takımın başında ise Igor Tudor sahaya çıkmıştı.







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