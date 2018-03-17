Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi bir taraftar otobüsten düştü
17 Mart 2018 | 15:59
Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisini tribünden izlemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı. Galatasaray Kulübü'nün organize ettiği otobüslerle toplu olarak saat 15:00'te Ülker Stadyumu'na götürüldü. Kadıköy'e giden otobüste bulunan bir Galatasaray taraftarının otobüsten düştüğü bildirildi.
Münferit şekilde Ülker Stadyumu'na gidişi yasak olan Sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 19:00'da başlayacak derbi öncesinde TT Stadyumu'nda toplandı.
Bilet kontrolleri ve üst aramaları yapılan taraftarlar, Galatasaray Kulübü'nün organize ettiği otobüslerle toplu olarak saat 15:00'te Ülker Stadyumu'na götürüldü.
Kadıköy'e giden otobüste bulunan bir Galatasaray taraftarının otobüsten düştüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan taraftarın sağlık durumu öğrenilemedi.
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