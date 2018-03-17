Galatasaray'a Fenerbahçe galibiyeti primi

1 / 4 Galatasaray yönetimi sezon başından bu yana uygulanan ‘özel prim vermeme’ kuralını, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak kaldırdı.

2 / 4 Habertürk'ün haberine göre; maçtan önce oyuncularına prim sözü vermeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, eğer 18 yıldır Kadıköy’de galip gelememe hasreti son bulursa, prim bombasını maçtan sonra soyunma odasında patlatacak.