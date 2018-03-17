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Galatasaray'a Fenerbahçe galibiyeti primi
49 dakika önce
Galatasaray yönetimi sezon başından bu yana uygulanan ‘özel prim vermeme’ kuralını, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak kaldırdı.
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Galatasaray yönetimi sezon başından bu yana uygulanan ‘özel prim vermeme’ kuralını, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak kaldırdı.
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Habertürk'ün haberine göre; maçtan önce oyuncularına prim sözü vermeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, eğer 18 yıldır Kadıköy’de galip gelememe hasreti son bulursa, prim bombasını maçtan sonra soyunma odasında patlatacak.
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