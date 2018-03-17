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Fatih Terim'den Fenerbahçe sözleri
28 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkü zorlu derbi öncesinde futbolcularına galibiyet için bir futbol aşılamaya çalıştı.
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Tecrübeli teknik adam, öğrencileriyle yaptığı son toplantıda Kadıköy’deki dev randevu için beklentisini ve arzusunu dile getirdi.
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Öğrencilerini bu karşılaşmaya hazırlamak için motivasyon becerisini konuşturan Terim, üç puanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
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“Bu ligin lideri biziz. Burada tesadüf eseri bulunmuyoruz. Kadıköy’de alınacak bir galibiyet çok anlam ifade eder."
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"Birincisi, galibiyet hasretine son veririz. İkincisi, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçeriz ve bu moralle hedefimize doğru gideriz. Bu maçı kazanmamız rakiplerimizden Fenerbahçe’yi de devre dışı bırakır.”
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