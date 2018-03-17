Fatih Terim'den Fenerbahçe sözleri

1 / 8 Tecrübeli teknik adam, öğrencileriyle yaptığı son toplantıda Kadıköy’deki dev randevu için beklentisini ve arzusunu dile getirdi.



2 / 8 Öğrencilerini bu karşılaşmaya hazırlamak için motivasyon becerisini konuşturan Terim, üç puanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:



3 / 8 “Bu ligin lideri biziz. Burada tesadüf eseri bulunmuyoruz. Kadıköy’de alınacak bir galibiyet çok anlam ifade eder."



4 / 8 "Birincisi, galibiyet hasretine son veririz. İkincisi, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçeriz ve bu moralle hedefimize doğru gideriz. Bu maçı kazanmamız rakiplerimizden Fenerbahçe’yi de devre dışı bırakır.”



5 / 8 Sarı-kırmızılıların teknik patronu, konuşmasını şöyle devam ettirdi:



6 / 8 “Yenilmek bize sadece bir avantaj kaybettirir."



7 / 8 "Kazanmak ise çok şey kazandırır. Beraberlik belki işimize geliyor ama sizden kazanmaktan başka bir şeyi aklınıza getirmemenizi istiyorum."

