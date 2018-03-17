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Fatih Terim'den Fenerbahçe sözleri

28 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkü zorlu derbi öncesinde futbolcularına galibiyet için bir futbol aşılamaya çalıştı.

Fatih Terim'den Fenerbahçe sözleri
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Tecrübeli teknik adam, öğrencileriyle yaptığı son toplantıda Kadıköy’deki dev randevu için beklentisini ve arzusunu dile getirdi.

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Öğrencilerini bu karşılaşmaya hazırlamak için motivasyon becerisini konuşturan Terim, üç puanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

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“Bu ligin lideri biziz. Burada tesadüf eseri bulunmuyoruz. Kadıköy’de alınacak bir galibiyet çok anlam ifade eder."

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"Birincisi, galibiyet hasretine son veririz. İkincisi, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçeriz ve bu moralle hedefimize doğru gideriz. Bu maçı kazanmamız rakiplerimizden Fenerbahçe’yi de devre dışı bırakır.”

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Sarı-kırmızılıların teknik patronu, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

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“Yenilmek bize sadece bir avantaj kaybettirir."

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"Kazanmak ise çok şey kazandırır. Beraberlik belki işimize geliyor ama sizden kazanmaktan başka bir şeyi aklınıza getirmemenizi istiyorum."

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"Çünkü biz daha iyi takımız. Stres de, baskı da rakibimizin üzerinde olacak.” (MİLLİYET)

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