Galatasaray idmanında bir taraftar kameraya 6 işareti yaptı
16 Mart 2018 | 20:52
Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe ile oyanacak derbi maçı için yaptığı son idmanı taraftara açık bir şekilde Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Ancak Galatasaray idmanında bir taraftarın yaptığı hareket olay oldu.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı ekip son idmanı taraftarının önünde büyük bir coşkuyla yaptı. Stadyuma 27 bine yakın taraftar akın etti.
Taraftarlar futbolculara, Terim ve ekibine sevgi gösterilerinde bulunurken, bir taraftarın hareketi şoke etti.
GS TV'nin antrenman görüntülerini yayınladığı esnada bir taraftar kameraya 6 işareti yaptı.
(Hürriyet)
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