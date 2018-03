Abdurrahim Albayrak: 'Bu kez Kadıköy'e farklı gidiyoruz'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiyle ilgili, "Hak eden kazansın, hak eden de Galatasaray olsun." dedi.



Mustafa Cengiz ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın Türk Telekom Stadı'nda yaptığı antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Galatasaraylı taraftarların antrenmana gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirten Cengiz, "Tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Böyle bir taraftar ve camia bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.



Mustafa Cengiz, takımın antrenmana dört yıldızlı tişörtle çıkmasının bir mesaj olup olmadığına yönelik soruya, "Mesaj tabii ki. Her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde rakibimizle mücadele içindeyiz. Bu taraftar her şeye layık. İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın, hak eden de Galatasaray olsun." diye konuştu.



Abdurrahim Albayrak da derbiye çok iyi hazırlandıklarını dile getirerek, "Hocamızın isteklerini sahada uygularsak iyi şeyler olacağına inanıyorum. Galatasaray bu sefer oraya farklı gidiyor. Atmosferi de görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.



Karşılaşma öncesinde ortamı gerecek açıklamalardan kaçınmak gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Her şeyden önce ortamı germemek lazım. İki takıma da yakışan bir maç olmasını diliyorum. İnşallah kazanan biz olacağız. Dört yıldız bizimdir." şeklinde görüş belirtti.

PAYLAŞ