SPOR

Galatasaray idmanını binlerce taraftar takip etti

2 saat önce

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için son hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere Türk Telekom Stadyumu'nda soluğu aldı. Sarı Kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Galatasaray idmanını binlerce taraftar takip etti
1 / 30

Tüm Türkiye Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlendi.

2 / 30

Taraftarlar ise şimdiden maçın havasına girmiş durumda...

3 / 30

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için son hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere Türk Telekom Stadyumu'nda soluğu aldı.

4 / 30

Taraftarlara açılan idman tam bir maç havasındaydı.

5 / 30

Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'na akın etti.

6 / 30

Tribünleri dolduran binlerce Sarı-kırmızılı taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi moral verdi.

7 / 30

Taraftarların yakın markajında olan isim ise teknik direktör Fatih Terim'di.

8 / 30

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda yaptığı antremanı 27.681 taraftar takip etti.

9 / 30

İşte Galatasaray'ın tarihi idmanından kareler...

10 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

11 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

12 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

13 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

14 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

15 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

16 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

17 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

18 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

19 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

20 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

21 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

22 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

23 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

24 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

25 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

26 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

27 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

28 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

29 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

30 / 30

Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.