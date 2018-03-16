Galatasaray idmanını binlerce taraftar takip etti

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Tüm Türkiye Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlendi.
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Taraftarlar ise şimdiden maçın havasına girmiş durumda...
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için son hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere Türk Telekom Stadyumu'nda soluğu aldı.
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Taraftarlara açılan idman tam bir maç havasındaydı.
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Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'na akın etti.
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Tribünleri dolduran binlerce Sarı-kırmızılı taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi moral verdi.
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Taraftarların yakın markajında olan isim ise teknik direktör Fatih Terim'di.
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Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda yaptığı antremanı 27.681 taraftar takip etti.
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İşte Galatasaray'ın tarihi idmanından kareler...
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti
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Galatasaray idmanına binlerce taraftar akın etti