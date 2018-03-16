Fatih Terim'den Hasan Şaş'a uyarı! Kadıköy'de...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını yarınki derbiye öncelikle psikolojik olarak hazırlıyor. Terim, Kadıköy'de 19 yıldır galip gelinmemesinin temelinde psikolojik faktörler yattığını belirterek, zafer için parolasını 'psikolojik direnç' olarak belirledi. Terim, oyuncularıyla hem toplu hem de birebir yaptığı görüşmelerde Kadıköy'de psikolojik olarak etki altında kalmamaları yönünde konuşmalar yaptı. Terim, "Taktik ve iyi futbol tamam ama bu derbilerde en önemlisi psikolojik savaştı. Bunu aklınızdan asla çıkarmayın" dedi.

"PROVOKASYONLARA GELMEYİN"

Fenerbahçe'nin 6 puan önünde sahaya çıkacaklarını hatırlatan Terim, "Fark sayesinde her dakika lehimize işleyecek, unutmayın" dedi. Mental hazırlığa daha çok ağırlık veren Terim, "Psikolojik olarak da Kadıköy'e avantajlı gidiyoruz. Taraftarın, yedek kulübesi ve futbolcuların sizi provoke etmesine izin vermeyin. Sakin kalın ve asla olası provokasyonlara kapılmayın. Oyunu kontrol ettiğimiz sürece istediğimizi alırız. Bunu bozabilecek bir hata ya da sürprize izin vermenizi istemiyorum" dedi.



'HASAN RİCA EDİYORUM, SAKİN KAL"

Maçın psikolojik bir savaş içinde geçeceğini kaydeden Terim, yardımcılarını da ayrıca uyardı. Özellikle aşırı heyecanıyla bilinen Hasan Şaş'ı dikkatli olması konusunda uyaran Terim, son Atiker Konyaspor maçında yaşanan sahnelerin tekrarını istemedi. Tecrübeli teknik adamın, "Kadıköy'de böyle hareketler istemiyorum ve herkesin kendisine hakim olmasını özellikle istiyorum. Takımı ve oyunu gerecek tek bir hareket istemiyorum. Özellikle Hasan... Senden maç boyunca sakin kalmasını rica ediyorum" dediği öğrenildi. (Hürriyet)