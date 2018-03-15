Galatasaray Ouseynou Ceesay'i U21 takımına transfer etti

Galatasaray'ın sürpriz bir transfer yaptığı ortaya çıktı. İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki ''Ozzy'' lakaplı Ouseynou Ceesay, Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.



''UMARIM A TAKIMA YÜKSELİRİM''



İsveç basınına konuşan Ceesay, ''Bir hafta boyunca Türkiye'deydim ve Galatasaray U21 takımı ile antrenmanlara katıldım. Benden memnun kaldılar ve yakında tekrardan orada olacağım. Ardından umarım A takımına yükselirim. Galatasaray çılgın bir takım. 20 kez şampiyon olmuş bir takım ve Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir kulüp'' sözlerini kullandı.



''SANKİ BİR FİLMDEYİM GİBİ!''



Galatasaray'a transfer olma sürecini anlatan genç futbolcu, ''Sanki bir filmdeyim gibi! Bu benim hayatımın şansı. Menajerim, bu şansı yakalamamda yardımcı oldu'' diye konuştu.



''BELKİ GALATASARAY KİRALAR''



Genç futbolcunun Türk menajeri Necmettin Çelikhan ise ''Ozzy çok teknik bir oyuncu. Oyunu değiştirebilecek bir kaliteye sahip. Belki Galatasaray, gelişmesi için başka bir kulübe de gönderebilir'' dedi.

(Sporx)