Galatasaray derbiye basına kapalı çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.



Sınırlı alanda taktik çalışmayla devam eden antrenmanın, yenilenme koşusuyla tamamlandığı belirtildi. Tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde koşu yapan Eren Derdiyok'un antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı duyuruldu.

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