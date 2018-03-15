Bafetimbi Gomis'e Volkan Demirel uyarısı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis de derbi için dümene geçti. Fatih Terim, Gomis'e, Selçuk İnan ile birlikte takıma ağabeylik yapmasını istedi. Bir gizli kaptan gibi çalışan Gomis de özellikle yabancılarla sık sık konuşup "Taraftar için derbi bir maçtan daha fazlası. Fenerbahçe'yi yenmeliyiz. Bu kez kazanan biz olacağız" dedi.



Bu arada teknik heyet Bafetimbi Gomis'i Volkan Demirel konusunda uyardı. Gomis'ten, Volkan'ın provoke edici hareketlerde bulunabileceği ve dikkatli olması gerektiği istendi. Fransız futbolcu da Feghouli ve Belhanda'yı uyardı.



(HÜRRİYET)

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