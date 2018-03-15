Garry Rodrigues'in bonservisi bedeli 30 milyon Euro

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Cenk Tosun’dan memnun olan Everton, Türkiye pazarındaki diğer alternatiflere de bakıyor. Ada temsilcisi cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine scout ekibini gönderecek.



Everton’ın kimi takip edeceğinin belirsiz olduğu yazılırken Newcastle United’ın hedefinde ise G.Saraylı Rodrigues var. Başkan Mustafa Cengiz’in, PAOK’tan 3.5 milyon euroya alınan 27 yaşındaki yıldız futbolcu için tam 30 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği yazıldı.

SPORDA SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?