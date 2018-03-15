Fatih Terim Fenerbahçe taktiğini belirledi



Sarı-Kırmızılı ekibin dünkü idmanı yan top ve duran toplara karşı savunma taktiği çalışarak geçti. Teknik direktör Fatih Terim, son 2 sezonda yenen 28 golün, Kadıköy’de kendilerine sıkıntı yaşatabileceğini düşünerek, bu konuya önlem almaya karar verdi. Defans oyuncularıyla tek tek ilgilenen tecrübeli hoca, hava toplarında rakibe geçit verilmemesi adına tüm isimleri tek tek uyardı ve 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istedi. Fenerbahçe derbisinde zafer parolasıyla hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dev maçın stresine ise henüz girmiş değil.



İdmanlar çok keyifli geçiyor



Florya’daki antrenmanlar oldukça keyifli geçiyor. Oyuncular pozitif görüntüleri ve neşeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle yarın Türk Telekom Stadı’nda taraftara açık gerçekleşecek antrenmanla birlikte, derbi havasının en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. (FANATİK)

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