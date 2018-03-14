Dünyaca ünlü yıldız Fellaini Galatasaray'a geliyor

1 / 5 İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United'la mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Fellaini, G.Saray'la 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.



2 / 5 3 yıl için toplam 21 milyon euro (111 milyon lira) alacak. Futbolcu, United'ın son olarak kendisine yaptığı haftalık 80 bin poundluk teklifi reddetti.



3 / 5 San-kırmızılı ekipten alacağı para ise haftalık 150 bin pounda denk geliyor. Tecrübeli ön liberoyu Roma da istiyordu. United'da kalmamasının sebebi ise sadece hem para hem de sadece 1 senelik mukavele teklif edilmesi.



4 / 5 Öte yandan GQ Style dergisine özel bir röportaj veren yıldız oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceğine dair iddialar sosyal medyada da mesajlar paylaşılmaya başlandı.

