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Dünyaca ünlü yıldız Fellaini Galatasaray'a geliyor

2 saat önce

Manchester United'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini, G.Saray'la yeni sezon için şimdiden söz kesti. 3 yıl için tam 21 milyon pound alacak! Bu rakamın Türk Lirası karşılığı ise 111 milyonu buluyor.

Dünyaca ünlü yıldız Fellaini Galatasaray'a geliyor
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United'la mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Fellaini, G.Saray'la 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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3 yıl için toplam 21 milyon euro (111 milyon lira) alacak. Futbolcu, United'ın son olarak kendisine yaptığı haftalık 80 bin poundluk teklifi reddetti.

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San-kırmızılı ekipten alacağı para ise haftalık 150 bin pounda denk geliyor. Tecrübeli ön liberoyu Roma da istiyordu. United'da kalmamasının sebebi ise sadece hem para hem de sadece 1 senelik mukavele teklif edilmesi.

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Öte yandan GQ Style dergisine özel bir röportaj veren yıldız oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceğine dair iddialar sosyal medyada da mesajlar paylaşılmaya başlandı.

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Buna sebep olan durum ise Fellaini'nin fotoğraf çekiminde üstünde sarı kırmızı şeritler bulunan bir tişört giymesi. (AKŞAM)

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Galatasaray
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