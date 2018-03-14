Fatih Terim'i Kadıköy'de bekleyen şok olay

1 / 8 Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde duran top sorununu minimum düzeye indirgemek için çalışmalar yapacak.



2 / 8 Son olarak oynanan Atiker Konya maçında olduğu gibi, büyük oranda duran top organizasyonlarında topu kalesinde gören sarı-kırmızılılarda Terim derbide sıkıntı yaşamak istemiyor.



3 / 8 Tecrübeli teknik adam, bu nedenle, Muslera’dan başlamak üzere tüm savunma oyuncularını, hatta orta alan ve Gomis’i de uyararak, duran toplarda alınacak pozisyonlar konusunda futbolcularına ders verecek. Sarı-kırmızılılarda bu çalışmaların birkaç gün devam edeceği bildirildi.



4 / 8 Galatasaray, özellikle son iki sezonda duran toplarda büyük sıkıntı yaşamış, sarı-kırmızılılar bu süreçte tam 27 kafa golünü kalesinde görmüştü.,



5 / 8 Terim’i endişeye iten diğer nokta, Galatasaray yan top zaafı kadar, Fenerbahçe’nin duran topları kullanmadaki becerisi. Rakiplerinin gollerinin büyük bir bölümünü bu şekilde bulması, dikkate alınması gereken diğer nokta olarak dikkati çekti.



6 / 8 Fatih Terim, Fenerbahçe’nin fizik gücüne vurgu yaparken; Fernandao, Souza, Mehmet Topal, Skrtel ve Neustadter’e nasıl önlem alınacağı noktasında futbolcularını hafta sonuna kadar hazırlayacağı bildirildi.



7 / 8 Cimbom, Fenerbahçe’yi 18 yıldır Kadıköy’de yenemedi. Kadıköy’de son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla alan sarı-kırmızılılar, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

