Galatasaraylı Necati Ateş, Fenerbahçeli taraftarla dalga geçti

Galatasaray'ın futbol akademisinde antrenörlük yapan Necati Ateş, Fenerbahçeli bir taraftarın sorduğu "Kadıköy'de galibiyet gördün mü?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyayı salladı.







"HAYATIN BOYUNCA GÖREMEYECEĞİN ŞEYİ STADINIZDA YAŞADIM"

Kadıköy'de kaldırılan şampiyonluk kupasına atıfta bulunan Necati Ateş, "Görmedim ama senin hayatın boyunca göremeyeceğin bir şeyi stadınızda yaşadım" karışılığını verdi. Verilen bu cevap sosyal medyada büyük etkileşim alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar "Derbi öncesi ilk golü Necati attı" şeklinde yorumlarda bulundu.