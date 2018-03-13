Donk'un ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı

2 / 11 Donk, takımının Konyaspor’u 2-1 yendiği maç sonrası Etiler’de polis çevirmesine takıldı. Futbolcu “Ehliyetim yanımda değil. Levent’teki Hyatt Otel’de kalıyorum. Arkadaşım ehliyetimi getirebilir” dedi ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

3 / 11 Kontrol noktasına gelen arkadaşı, Donk’un ehliyetinin olmadığını açıkladı. Bunun üzerine işlem yapan polisler hem Ryan Donk’a hem de araç sahibine 2 bin 18’er lira ceza kesti.