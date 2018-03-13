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Donk'un ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı
1 saat önce
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Ryan Donk, ceza yemekten kurtulamazken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
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Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk’un ehliyetsiz olarak araç kullandığı ortaya çıktı.
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Donk, takımının Konyaspor’u 2-1 yendiği maç sonrası Etiler’de polis çevirmesine takıldı. Futbolcu “Ehliyetim yanımda değil. Levent’teki Hyatt Otel’de kalıyorum. Arkadaşım ehliyetimi getirebilir” dedi ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
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Kontrol noktasına gelen arkadaşı, Donk’un ehliyetinin olmadığını açıkladı. Bunun üzerine işlem yapan polisler hem Ryan Donk’a hem de araç sahibine 2 bin 18’er lira ceza kesti.
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