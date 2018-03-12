Roma, Galatasaraylı Yunus Akgün'ü izleyecek

Transfer sihirbazı olarak adlandırılan Roma Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü takibe aldı. Cengiz Ünder transferi ile bir kez daha İtalya'da adından söz ettiren Monchi genç oyuncuyu izlettirmek için yardımcılarını İstanbul'a gönderiyor.



Galatasaray U17 Takımı ile Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılan Yunus Akgün bu sezon U19 takımında forma giyiyor. Bir süre sakatlığı nedeniyle forma şansı bulumamayan genç oyuncu oynadığı son 4 maçta takımını sırtlayan isim oldu.



Forvet ve kanat oynayabilen Yunus 4 maçta 4 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkat çekti.



Monchi'nin yardımcılarının Yunus Akgün'ü 25 Mart'ta Florya'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında takip edecekleri ve sezon sonuna kadar bu takibin devam süreceği öğrenildi.



Terim yakından takip ediyor...



Fatih Terim, 3. döneminde Nedim Yiğit ve diğer alt yapı hocalarının hummalı çalışması sonrası oluşturulan 2000 yaş grubunun gözdelerinden olan Yunus Akgün'ün performansını yakından takip ediyor. Yunus önümüzdeki sezon A takımda düşünülen oyuncuların başında geliyor.

(Fanatik)